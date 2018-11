Corpo de Júlio Redecker chega a Porto Alegre

O vôo 3151 da TAM que pousou no aeroporto Salgado Filho à 0h20 desta sexta-feira trouxe para Porto Alegre o corpo do deputado federal Júlio Redecker, vice-líder do PSDB na Câmara e uma das vítimas do acidente aéreo em Congonhas. Veja também: Cobertura completa do acidente com o vôo 3054 da TAM Câmara dos EUA faz minuto de silêncio por Júlio Redecker A esposa dele, Salete, os filhos, Lucas, 26, Mariana, 23 e Victória, 16, aguardavam no aeroporto. De lá o cortejo seguiu para o Palácio Piratini do Governo do Estado, onde ocorrerá o velório até às 14 horas desta sexta-feira, quando será celebrado uma missa, no Salão Negrinho do Pastoreio. Depois o corpo será levado para a cidade de Novo Hamburgo, 40 quilômetros da capital gaúcha. O deputado será sepultado às 17 horas no cemitério Jardim da Memória. No mesmo vôo, veio o presidente da Câmara Arlindo Chinaglia (PT-SP). Para o velório estão sendo esperados os governadores José Serra (PSDB-SP), Aécio Neves (PSDB-MG), e o vice-governador de Santa Catarina, Leonel Pavan (PSDB-SC). O presidente do partido Tarso Jereissati (PSDB-CE) chegou a Porto Alegre na noite de quinta-feira e aguardou a chegada do corpo no aeroporto. Tarso e Arlindo acompanharam o cortejo até o Palácio do Governo, onde a governadora Yeda Crusius e todo seu secretariado recepcionaram a família do deputado na porta principal.