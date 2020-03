Corpo de bombeiro que morreu em deslizamento é localizado no Guarujá

SÃO PAULO - O corpo de um dos bombeiros que morreram durante o resgate de vítimas dos deslizamentos causados pelas fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista na semana passada foi encontrado na noite desta segunda-feira, 9. O cabo PM Batalha foi soterrado quando tentava resgatar vítimas no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá. Outro bombeiro também morreu na operação. Segundo a Defesa Civil do Estado, 44 pessoas morreram e 34 estão desaparecidas.

O Guarujá concentra a maior parte dos óbitos, totalizando 33, e todas as pessoas que ainda não foram localizadas são do município. Também ocorreram oito mortes em Santos e três em São Vicente. De acordo com a Defesa Civil, há 328 desabrigados no Guarujá e 185 em Santos.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros lamentou a morte do cabo Batalha. Em outra publicação, homenageou o cabo PM Moraes, também vítima da tragédia. Ele foi atender um chamado de desabamento e, durante o resgate, a equipe foi surpreendida por outro desabamento. Os bombeiros tentavam encontrar uma mãe com o bebê, que também morreram.

É com grande pesar, que às vésperas de completar 140 anos, o @BombeirosPMESP informa, que na noite de 09 de março, por volta dás 21h, foi localizado o corpo do Cabo PM Batalha, vítima de soterramento na madrugada de 3 de março no Morro do Macaco no município do Guarujá. pic.twitter.com/jIr1KsifgD — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 10, 2020

A Defesa Civil informou que 32,1 toneladas de materiais de ajuda humanitária, como colchões, cobertores e kits de higiene, foram distribuídas para os municípios afetados.

Chuvas extremas como as observadas na região devem ser cada vez mais comuns em todo o mundo em decorrência das mudanças climáticas. Cientistas chamam essa condição de "o novo normal". Entenda o que isso significa.