Corpo de bebê de 1 ano e 8 meses é identificado pelo IML

19 Julho 2007 | 10h22
O corpo de Alanis Ura de Andrade, de 1 ano e 8 meses, foi identificada pelo Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta quinta-feira, 19. Alanis é uma das 185 vítimas do acidente do vôo 3054 da TAM, que caiu no Aeroporto de Congonhas no começo da noite de terça-feira, 17. Dos 181 corpos retirados do local do acidente, 173 foram encaminhados ao IML, 12 já foram identificados e nove já foram liberados. Pelo menos mais 20 corpos podem estar no local do acidente, sendo seis passageiros. Porém, o número de corpos de vítimas no local não é preciso, já que não se sabia ao certo quantas pessoas estavam no prédio da TAM com o qual o avião se chocou e poderia haver pessoas nas proximidades de onde o Airbus caiu. Veja a lista do passageiros: ADELAIDE MOURA ALANIS ANDRADE (identificada pelo IML) ALEJANDRO CAMOZZI ALEXANDRE GOES ANA CAROLINA CUNHA ANDERSON CASSEL ANDRE DONA ANDREA SEICZKOWSKI ANGELA HAENSEL ANTONIO CARLOS ARAUJO DE SOUZA ARTHUR QUEIROZ ATILIO SASSA BILIBIO BRUNA DE VILLI CHACCUR BRUNO FERRAZ BRUNO NASCIMENTO CAIO FELIPE CUNHA CARLA FIORATTI CARLOS ALBERTO ANDRIOTTI CARLOS ROCKEMBACK CARMEN LUISA VICTORIA FONSECA CATILENE OLIVEIRA CHRISTINE SOUZA CIRO NUMADA CLAUDEMIR ARRIERO DECIO TEVOLA DEMETRIO TRAVESSA DENILSON LOPES COSTA DEOLINDA MAGALY VICTOR FONSECA DOUGLAS TEIXEIRA EDMUNDO SMITH EDUARDO MANCIA ELCITA RAMOS ELENILZE FERRAZ ELIANE DORNELLES ELIDA DEMBINSKI EMERSON FREITAG ENRICO SHIOHARA ESIO FREITAS FABIANA AMARAL FABIANO ROSITO MATOS FABIO BALSELLS FABIO MARQUES FABIO VELLOZA FATIMA SANTIAGO FELIPE FRATEZI FERNANDO ANTONIO LARO OLIVEIRA FERNANDO MARQUES FERNANDO PESSOA GABRIEL CORREIA PEDROSA GILMAR TENORIO ROCHA GOTTFRIED TAGLOEHNER GUILHERME MORAES (retirado e liberado do local do acidente, será enterrado nesta quinta no Rio de Janeiro) GUILHERME PEREIRA GUSTAVO MARTINS HELOIZA HELENA LOPES HEURICO TOMITA INES MARIA KLEINOWSKI IVALINO BONATO IVANALDO CUNHA JAMILLE LEAO JANUS SILVA JAQUELINE DIAS JOAO BRITO JOÃO CALTABIANO (identificado e enterrado no Morumbi) JOAO VALMIR JOSE A FLORES AMARAL JOSÉ LIMA LUZ (retirado e liberado do local do acidente) JOSÉ PINTO (corpo retirado, identificado e liberado; será cremado nesta quinta em Porto Alegre) JULIA CAMARGO (retirado e liberado do local do acidente) JULIA ELIZABETE GOMES JULIO CESAR REDECKER KATIA ESCOBAR KATIANE LIMA JOSE CARLOS PIERUCETTI LARISSA FERRAZ LEILA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LEVI LEÃO LINA BARBOSA CASSOL LISIANE SCHUBERT LUCAS PALOMINO MATTEDI LUCIANA SIQUEIRA LANA ANGELIS LUIS SCHNEIDER LUIZ BARUFFALDI LUIZ LUZ MARCELO MARTHE MARCELO PALMIERI MARCELO PEDREIRA MARCELO STELZER MARCIO ALEXANDRE DE MORAES MARIA ELIZABETE CABALLERO MARIA ISABEL GOMES MARIANA PEREIRA MARIANA SELL MARIO GOMES MARLI PEDRO SANTOS MARTA ALMEIDA MELISSA ANDRADE (corpo retirado e liberado do local do acidente) MERY VIEIRA MIRTES SUDA NADIA MOYSES NADJA SOCZECK NELLY PRIEBE PAULO CASSIANO FELIZA OLIVEIRA PAULO PAVI PAULO ROGERIO AMORETTY SOUZA PAULO SILVEIRA PEDRO ABREU PEDRO AUGUSTO CALTABIANO JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PRISCILA BERTOLDI SILVA RAQUEL WARMILING REBECA HADDAD REMY MOLLER RENAN KLUG RIBEIRO RENATO RIBEIRO RENATO SOARES RICHARD SALLES CANFIELD ROBERTO GAVIOLI RODRIGO BENACHIO RODRIGO PRADO RODRIGO SOUZA MOREALE ROGERIO LAURENTIS ROGERIO SATO ROSANGELA MARIA DE AVIL SEVERO ROSPIERRE VILHENA SANDRO SCHUBERT SERGIO FREITAS SILVAN STUMPF SILVANIA REGINA DE AVILA ALVES (identificada, aguardando confirmação a partir de exame datiloscópico) SILVANO ALMEIDA SILVIA GRUNEWALD SONIA MACHADO SORAYA CHARARA SUELI FLECK SUELY FONSECA THAIS SCOTT VALDEMARINA SOUZA VALDIR CORDEIRO DE MORAES VANDA UEDA VILMA KLUG VITACIR PALUDO ZENILDA SANTOS CAIO AUGUSTO BUENO DAL PRATA FERNANDO VOLPE ESTATO (retirado e liberado do local do acidente) HELEN DE CASSIA ZERILLO PETER FINZSCH RAFAELA BUENO DAL PRATA RICARDO ALMEIDA MARCIO ANDRADE (corpo retirado e liberado do local do acidente) CASSIO VIEIRA SERVULO DA CUNHA AKIO IWASAKI ANDREI MELO CLOVE MENDONÇA JUNIOR ROBERTO WILSON WEISS JUNIOR SIMONE WETRUPP NELSON WIEBBELLING RUBEM WIETHAEUPER (retirado e liberado do local do acidente) PAULA MASSERAN DE ARRUDA XAVIER LUIZ ZACCHINI CARLOS ZANOTTO DIOGO CASAGRANDE SALSEDO RICARDO TAZOE TRIPULANTES DA TAM COMANDANTE HENRIQUE STEPHANINI DI SACCO COMANDANTE KLEYBER LIMA COMISSÁRIA CASSIA NEGRETTO COMISSÁRIA DANIELA BAHDUR COMISSÁRIA MICHELLE LEITE COMISSÁRIA RENATA GONÇALVES FUNCIONÁRIOS DA TAM ALINE MANTEIRO CASTIGO ALVARO ALEXANDRE DA ROCHA PINTO BREGUEZ ANGELICA ROJEK ARNALDO RAMOS BATISTA EVELYN CAMPOS FABIANE RUZZANTE FABIOLA KO FRATAG FERNANDO TERGOLINA MADALENA SILVA MARCEL CASSAL VICENTIM MARCO ANTONIO SILVA MIRELLE M. F. BETTIOL RICARDO KLEY SANTOS VINICIUS COSTA COELHO PATRICIA HAUSCHIELD MARIA ALINE DA SILVA KAREN MELISSA RAMOS MICHELLE SILVEIRA UNTERBERGER FUNCIONÁRIOS DA TAM EXPRESS MARCOS A.L. CURTI (desaparecido) ANTONIO GUALBERTO FILHO (desaparecido) ELAINE TAVARES DA SILVA (desaparecido) ANA PAULA CAMARGO (desaparecido) ALEXANDRE L. CATUSSATTO (desaparecido) ALDENIZ PEDRO DE LIMA (desaparecido) MICHELE DIAS MIRANDA (faleceu no hospital e foi enterrada na Quarta Parada) VÍTIMA EM TERRA OSVALDO LUIZ DE SOUZA (identificado e enterrado no cemitério da Quarta Parada)
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