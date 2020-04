Coronavírus: Veja o que abre e o que fecha no feriado de Páscoa 

Por causa do feriado, entre Sexta- Feira Santa, 10 e domingo de Páscoa, 12, durante o período de quarentena para conter a disseminação do novo coronavírus, alguns serviços públicos e privados na cidade de São Paulo terão alteração no funcionamento.

Nesta quarta-feira, 8, a Prefeitura de São Paulo prorrogou até o dia 22 de abril o período de quarentena na cidade de São Paulo, conforme determinação do governo estadual.

Veja a lista

Feiras livres: funcionarão normalmente, entre 7h30 e 13h30, durante o feriado;

Mercadão: o mais famoso mercado de São Paulo funcionará normalmente na sexta-feira e no sábado, das 6h às 18h. O local ficará de portas fechadas no domingo em virtude do feriado da Páscoa.

Bancos: Não haverá atendimento nas agências bancárias de todo o País nesta sexta-feira em função do feriado de Sexta-Feira da Paixão. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a população poderá usar os canais digitais de atendimento para realizar as operações bancárias, como mobile e internet banking, além de caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes. As contas com vencimento marcado para esta sexta-feira poderão ser pagos no próximo dia útil sem incidência de multa.

Postos SPTrans: o atendimento será normal nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes nesta sexta-feira. Como medida de prevenção contra a contaminação pela Covid-19, desde o dia 23 de março, o horário de funcionamento destes locais é das 6h às 22h, de segunda a segunda.

Rodízio de veículos: continua suspenso por tempo indeterminado na capital;

Shoppings e academias: continuam fechados por recomendação do governo do Estado;

Padarias, supermercados, postos de combustível e farmácias: atendem conforme horário do estabelecimento.