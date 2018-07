Continua em estado grave ferido em briga entre punks e skinheads

SÃO PAULO - Fábio dos Santos, de 21 anos, um dos feridos durante a briga entre tribos rivais no sábado, continua internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Segundo o hospital, Fábio teve um traumatismo cranioencefálicoe respira com a ajuda de aparelhos.

Fábio se feriu durante uma briga envolvendo cerca de 200 pessoas marcada pelo microblog Twitter entre punks e skinheads, em frente a uma casa de shows, na Rua Cardeal Arcoverde, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Johni Raoni Falcão Galanciak, de 25 anos, morreu após ser esfaqueado e agredido, por volta das 22h15.