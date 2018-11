Construção desaba e deixa 4 pedreiros feridos em Itapevi

A obra de uma loja em construção no centro de Itapevi, na Grande São Paulo, deixou quatro pedreiros feridos na manhã desta segunda-feira, 16. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eram 11h35 quando uma das colunas de sustentação da obra acabou cedendo. Nesse momento, uma estrutura de metal que fica sobre a coluna e cobria a futura loja começou a desabar em cima de outras paredes de tijolos. As vítimas são quatro homens que até o momento não tiveram o nome divulgado pela policia. Eles foram levados para o Pronto Socorro Centro de Itapevi e para o Hospital Geral do município. Um do pedreiros teve fratura exposta na perna esquerda e já passou por cirurgia. As outras três pessoas tiveram escoriações leves no braço e rosto e até o fim da tarde devem receber alta médica. A loja estava praticamente pronta e fica no começo da Avenida Rubens Caramez. Ainda não se sabe o motivo do desabamento, mas, segundo as equipes de resgate, um mestre de obras disse que viu uma rachadura há cerca de dois dias na coluna que cedeu. A Prefeitura de Itapevi informou que a loja seria inaugurada no próximo dia 27. De acordo com técnicos da Prefeitura da cidade, a obra não tinha qualquer irregularidade e estava aguardando apenas uma última vistoria de engenheiros. Escapou por pouco O pedreiro Amauri Severino estava trabalhando no local na hora do acidente. Ele disse que escapou da morte por pouco. "Eu estava no andaime e me pendurei em uma barra de ferro para não ser atingido pela telha de metal. Severino disse que o barulho foi muito forte e a telha caiu em "efeito dominó" . "Foi uma cena horrível. Quero esquecer disso para sempre e ficar com minha família." Os responsáveis pela obra foram procurados três vezes pela reportagem e afirmaram que não vão se pronunciar sobre o caso. Por causa do acidente parte da Avenida Rubens Caramez permanece interditada ao tráfego e só deve ser liberada no início da noite