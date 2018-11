Conselho tomba região de galpões industriais na Mooca

O Conselho Municipal do Patrimônio aprovou, no fim da manhã desta terça-feira, 17, o tombamento do Moinho Santo Antonio e de outros seis galpões industriais da Mooca, que ficam junto da linha do trem, na zona leste da Capital. As informações são do SPTV, da TV Globo. A discussão da preservação começou em 2004. Com a aprovação, os novos prédios que forem feitos na região da Rua Borges de Figueiredo, na Mooca, não poderão ter mais do que dez andares.