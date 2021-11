Conheça a história da biblioteca que virou pouso da ‘capitã’ solidária

De uma contação de histórias a uma fábrica de sonhos. Poderia ser apenas mais uma história de criação de uma organização não governamental, mas Lela Albuquerque, a Capitã (personagem que assume nas contações de histórias), queria ir além da simples doação: desejava que as obras fossem, de fato, visitadas por estudantes.

Leia Também Primeira brigada feminina indígena do País combate o fogo em Tocantins

Desde julho, essa iniciativa virou realidade na sala de leitura da Escola Estadual República da Venezuela II, no bairro Jardim Arapongas, em Guarulhos (SP). O espaço multiúso remete a uma aventura marítima, com uso de cordas, correntes, paletes e caixotes de madeira. Em poucos meses, a biblioteca “desconstruída”, como descreve a diretora, Cristiana Pereira da Silva, já fez crescer o interesse dos estudantes pela leitura. O número de empréstimos aumentou, assim como o cuidado com as obras. “Na hora do almoço, vejo muitos alunos lendo.”

Só que foram necessários cerca de três anos para criar e tirar do papel o projeto do espaço interativo. Tudo começou com uma campanha de arrecadação de livros da ONG A História Mais Bonita – aquela que surgiu da iniciativa da Capitã. “Não adianta entregarmos os títulos e virarmos as costas. Você pode estar até entregando algo, mas, para a criança que não tem estímulo à leitura, é como se fosse nada”, diz Lela. “Aí, numa visão, veio a imagem dessa sala linda.” A visão se tornou um projeto, que contou com a dedicação dos demais voluntários da “embarcação” (como se referem à ONG). “Ela nos apresentou a ideia e perguntou se era viável, dissemos que sim e fomos procurar pessoas que poderiam fazer aquilo se tornar real”, conta Mariela Rocha, a Fada Mariluz, que participa da iniciativa desde 2017.

“A biblioteca é uma consequência das contações de histórias. Ainda não caiu a ficha de que o projeto chegou a este nível, de conseguir entregar um espaço como esse”, diz Mariela.

Trabalho como voluntário deu início a projeto

A História Mais Bonita, aliás, começa, de forma mais oficial, em 2016, mas a semente foi plantada um ano antes, quando Lela passou de forma voluntária a fazer contações com outra ONG e se tornou a Capitã. E tudo voltou a mudar quando sua filha precisou passar uma noite internada no hospital, aos 9 anos. “Foi só uma infecção intestinal, mas não melhorava. Ela ficou muito assustada”, lembra. A mãe não conseguia nem pregar os olhos, com medo de que a filha precisasse de algo. “Se alguém entrasse falando no quarto, eu ia agradecer imensamente. Decidi que me colocaria à disposição, seria esse alguém para outra pessoa”, conta.

Lela tinha conhecido e passado a acompanhar as redes sociais de Damiana Claudia Apolinário. Vinda de Terra Boa, no interior do Paraná, entre 2012 e 2016, a mãe de Samuel passou mais tempo em São Paulo do que na cidade onde a família vivia, para acompanhar o tratamento do filho.

Com poucos meses de vida, foi diagnosticado com atresia de vias biliares (AVB). Lela e Damiana se aproximaram após a noite passada no hospital. A Capitã resolveu pedir se poderia visitar e contar uma história a Samuel. “Comentei com ela que ele não estava para visita”, lembra. Mas Damiana decidiu dar uma chance. Com a autorização do hospital, a Capitã chegou à pequena sala onde ele fazia hemodiálise. “A história foi desenvolvendo, fomos interagindo… Deixei o Samuel falando, rindo.”

“Foi uma coisa inexplicável”, conta Damiana, que confessa ter sido cativada pela contação de Lela. “Fui uma criança também vendo ela lendo para ele.” E Lela voltou. Narrou, para o garoto, o encontro da Capitã com um príncipe emburrado. “Li a história e ele se emocionou demais”, lembra. “Entendi, ali, a maior lição da minha vida: Samuel se emocionou daquele jeito porque finalmente conseguiu reconhecer beleza na própria história. Apesar das dores, existe beleza.”

Dois meses depois, aos 7 anos, Samuel recebeu alta paliativa e aquela história deixou de ter novos capítulos. Damiana, porém, incentivou que Lela escrevesse narrativas com outras crianças, que, ao contrário do filho dela, talvez não tivessem percebido a beleza da vida delas. “Quando eu entrei nesse segundo quarto, foi game over. Não ia conseguir parar”, diz Lela. Ao divulgar um pouco sobre as contações nas redes sociais, a ONG A História Mais Bonita, formalizada em 2018, começou a ganhar forma e voluntários – hoje são 20.

As solicitações de contação de história podem ser feitas pelo e-mail ahistoriamaisbonita@gmail.com. Doações à iniciativa podem ser feitas via Pix, pela chave 31.789.540/0001-20 (CNPJ), ou na conta corrente 30540-0, agência 5081, do Banco Itaú. O site da ONG é www.ahistoriamaisbonita.com