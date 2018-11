Congonhas tem 45% dos vôos com atrasos de mais de uma hora

Apesar de a situação nos aeroportos do País estar bem melhor nesta sexta-feira, 27, o caos ainda persiste no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Atrasos superiores a uma hora atingem 45% dos vôos na manhã desta sexta. Segundo a Infraero, até as 11 horas, 40 das 87 operações foram canceladas. A explicação para o fato, no entanto, é de que, quando um vôo é transferido do Aeroporto de Congonhas para o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, ele passa a ser considerado como cancelado em Congonhas. Essa alternância de vôos entre os dois aeroportos está fazendo inclusive com que Cumbica se torne, pelo menos por enquanto, o mais movimentado do Brasil. Da meia-noite às 10h30 desta sexta-feira, dos 647 previstos, 63 tiveram atrasos superiores a uma hora, ou seja, 9,7%. Outros 88 acabaram sendo cancelados.