Congonhas tem 35% dos vôos cancelados e poucos atrasos

Apesar da tentativa de normalizar o fluxo de movimento no Aeroporto de Congonhas, o tráfego aéreo nos aeroportos de São Paulo e Rio ainda apresentavam problemas na manhã desta terça-feira. Segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), doa 102 vôos programados para Congonhas, 35 foram cancelados e quatro apresentavam atrasos superiores a uma hora. O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, apesar do grande movimento de passageiros registrado durante a manhã, estava com 12 vôos com horários atrasados em mais de uma hora, de um total de 183 vôos programados. Apenas um vôo foi cancelado. No Rio, a situação também permanecia tranqüila. Seis chegadas e uma partida estavam com atrasos de mais de uma hora, no aeroporto internacional Tom Jobim. Nenhum vôo havia sido cancelado. No aeroporto Santos Dumont, quatro chegadas e quatro partidas, a maioria ponte aérea São Paulo-Rio, foram canceladas. Não havia registro de vôos atrasados.