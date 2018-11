Congonhas registra 202 partidas canceladas nesta terça-feira

Fechado em três ocasiões por conta do mau tempo nesta terça-feira, 24, o Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo, teve pelo menos 202 partidas canceladas até as 21 horas. O número corresponde a 78,3% das 258 operações programadas. Houve ainda 30 atrasos superiores a uma hora (8,5%). No decorrer do dia, 81 vôos foram alternados de Congonhas para os aeroportos Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e cinco para o de Viracopos, em Campinas, no interior do Estado. No Aeroporto de Guarulhos, 66 das 264 partidas atrasaram e oito foram suspensas.