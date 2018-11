Congonhas reabre para pousos após terceiro fechamento

O Aeroporto Internacional de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, retomou os pousos na pista auxiliar no fim da tarde desta terça-feira, 24. Nesta terça, o mau tempo afetou o funcionamento do terminal e as aterrissagens foram suspensas em três ocasiões: das 6 às 8h50; entre 11h05 e 14 horas; e das 15h22 às 17 horas. As decolagens não deixaram de ser realizadas em nenhum momento, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 18 horas, de 210 partidas programadas, 96 foram canceladas e 29 atrasaram mais de uma hora. A pista principal permanece interditada desde o acidente com o Airbus A320 da TAM, que aconteceu há semana. O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Milton Zuanazzi, afirmou que a expectativa é que, com a suspensão das vendas de novas passagens para Congonhas - anunciada em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira -, a situação dos vôos se normalize entre 24 e 48 horas. "Mas não tomem essa minha afirmação de forma peremptória", disse ele, lembrando que todas as vezes, dos últimos dez meses, em que marcou prazo para o fim dos caos nos aeroportos, "foi pego no contrapé". (Colaborou Isabel Sobral, da Agência Estado)