Congonhas, Guarulhos e Viracopos: Falha em radar da Aeronáutica atrasa voos em aeroportos de SP

SÃO PAULO - Um problema detectado no radar operado pela Aeronáutica atrasa voos nos aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, e internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, na manhã desta quinta-feira, 19.

Responsável pela administração de Congonhas, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) afirma que, no momento, o aeroporto se encontra aberto para pousos e decolagens. Segundo último balanço divulgado até 11h30, cinco partidas estavam atrasadas. Entre as chegadas, eram cinco voos cancelados e outros cinco em atraso.

A GRU Airport, concessionária do aeroporto internacional de Guarulhos, também conhecido como Cumbica, disse que as operações de pousos e decolagens sofreram atrasos em razão de um problema no radar da Área de Controle Terminal São Paulo do espaço aéreo na manhã desta quinta, mas que o sistema já foi restabelecido e as operações estão sendo retomadas.

A falha no radar também afeta o aeroporto de Viracopos. A Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos afirmou que, por volta das 8h45, a Torre de Controle informou que as decolagens e pousos no aeroporto estavam suspensas por conta de um problema no radar que fica em Congonhas, na capital paulista. Segundo a administradora, às 9h45, a operação começou a ser retomada gradualmente e a situação foi normalizada às 10h10. Até as 11h15, o balanço indicava 20 voos atrasados e 11 voos cancelados, sendo três de chegada e oito de partida.

Sobre a situação com o radar em São Paulo, a reportagem entrou em contato com a Aeronáutica, que ainda não se posicionou.

Passageiros relatam transtornos

A professora Neuraci Rodrigues e sua família tiveram o voo de Congonhas para o Amapá, que sairia as 10h45, cancelado. Pouco depois das 12h, elas ainda estavam na fila para tentar remarcar. "A gente ia chegar hoje (quinta) às 16h, mas estão propondo remarcar para chegada só amanhã (sexta-feira, 20) à noite. Em vez de fazer apenas uma conexão em Brasília, teríamos de dormir lá", conta ela, que tem compromisso de trabalho na manhã desta sexta no Amapá.

O auxiliar de operações Leandro Andrade e a administradora Sofia Landgraf ficaram sabendo do cancelamento de seu voo para Porto Alegre, que sairia às 11h05, um minuto antes do embarque. "Eles confirmaram, estava tudo certo. Um minuto antes de embarcar, avisaram que foi cancelado e pediram para se dirigir ao check in", contam.

A viagem foi remarcada para às 20h, mas depois o casal conseguiu adiantar para 13h15. "Além de remarcarem em assentos separados, estamos perdendo tempo de viagem e tivemos de readequar o horário da hospedagem e do carro que vamos alugar duas vezes", acrescenta Sofia. No terminal da zona sul paulistana, funcionários informavam aos clientes, por volta das 12h30, que o radar já havia sido reativado, mas ainda havia desdobramentos dos atrasos da manhã.