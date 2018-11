Congonhas fecha pela quarta vez no dia

O Aeroporto Internacional de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, fechou pela quarta vez, nesta segunda-feira, 23. Em razão da forte chuva que castiga a capital, suspenderam-se as operações na pista auxiliar entre 18h05 e 18h30.Antes, o terminal havia permanecido fechado das 10h25 às 10h55, das 11h26 às 12h55 e entre 13h05 e 13h17. Veja também: Não há hipótese de a verdade não vir à tona, diz Lula Local de novo aeroporto em SP será definido até setembro, diz Lula Lula promete investigação sobre tragédia Leia a íntegra do Café com o Presidente FAB conclui que pane em Manaus foi barbeiragem Lula pode trocar Pires e presidente da Infraero nesta semana Participe e dê a sua opinião sobre a crise aérea Todas as notícias sobre o maior acidente aéreo do País A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) negou que o último fechamento esteja relacionado ao deslizamento de terra que ocorreu no fim da tarde desta segunda na cabeceira da pista principal, junto à Avenida Washington Luiz. Não há, por enquanto, informações de quanto vôos foram alternados ao longo do dia para os aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo, e Viracopos, em Campinas.