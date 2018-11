Congonhas fecha para pousos pela segunda vez

A pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, está fechada, pela segunda vez, para pousos desde às 11h05 por causa da baixa visibilidade e do mau tempo na região, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Congonhas iniciou suas operações nesta terça-feira com a pista auxiliar, a única em funcionamento, fechada para pousos. Depois de quase três horas de atraso, ela foi reaberta às 8h56. As decolagens ocorrem normalmente desde a abertura do terminal. O último balanço da estatal que administra os aeroportos informa que, das 6 às 12 horas, das 109 partidas programadas, 13 estavam com atrasos superiores a uma hora. Neste período, foram cancelados 55 vôos, o que representa mais de 50% do total. No Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, as operações estão sendo realizadas, na manhã desta terça, com ajuda de instrumentos devido ao forte nevoeiro que atinge a região, mas isso não causa grandes transtornos no terminal. De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, da zero hora às 12 horas, das 138 partidas programadas, nenhuma foi cancelada. O terminal registrou atrasos superiores a uma hora em 35 vôos. A Infraero informou também que, das 6 horas às 10h45, 15 vôos que pousariam em Congonhas foram alternados para Cumbica.