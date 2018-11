Congonhas abre só para decolagens e vôos vão para Cumbica

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, abriu às 6 horas desta terça-feira, 23, apenas para decolagens. Os pousos que desceriam no aeroporto da zona sul da capital paulista foram transferidos para o Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Depois de uma segunda-feira caótica, quando 38,1% dos vôos atrasaram no País, Congonhas tinha 19 vôos previstos, sendo que sete foram cancelados e não havia atrasos até às 7 horas; em Cumbica, dos 38 vôos programados até o horário, quatro tiveram atrasos superiores a uma hora e nenhum foi cancelado, segundo a Infraero. Veja a lista de vôos cancelados e alternados da TAM desta terça Infraero diz que pista de Congonhas pode ser reaberta na 4ª Procure as companhias aéreas antes de seguir viagem Saiba quais são os seus direitos Um forte nevoeiro cobria Congonhas na manhã desta terça-feira. Com a garoa e a chuva dos últimos dias, alguns pilotos se recusavam a pousar no aeroporto, que continua com a pista principal fechada por conta do acidente com o vôo 3054 da TAM, na última terça-feira, 17. De acordo com a TAM, 68 vôos da empresa foram cancelados em Congonhas e 22 transferidos para Cumbica. Tanto a TAM como a Gol estão direcionando seus vôos para Cumbica, na maior parte, por conta da interdição da pista principal e as chuvas que caem sobre a cidade. A TAM pedia para que os passageiros ligassem para a empresa no aeroporto antes de seguirem para o embarque. Na manhã desta terça, no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, as filas do check-in já estavam grandes e o movimento no saguão principal era muito intenso. Nenhuma partida ou chegada internacional, segundo os painéis da Infraero, estavam fora do horário, o que não ocorria com os vôos domésticos. Há atrasos em três decolagens e três chegadas. Rio A madrugada desta terça foi caótica no Aeroporto Antonio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro. Algumas pessoas chegaram a esperar de 6 a até 10 horas para conseguir embarcar e as filas continuavam longas na manhã desta terça. Uma senhora que viajaria com um grupo de amigo para Belém, no Pará, em um vôo da Gol passou mal, desmaiou e teve de ser reanimada através de respiração boca a boca. A filha da passageira, revoltada com a situação, jogou um caixote contra o balcão da empresa. Policiais militares tiveram de ser acionados. O caos no Tom Jobim nesta madrugada ainda foi reflexo da tumultuada segunda-feira nos aeroportos em São Paulo. Dia caótico Nos aeroportos de todo o País, a segunda-feira foi de atrasos e cancelamentos. Às 19 horas, a Infraero registrava 38,1% de vôos atrasados, de um total de 1.637 programados desde a zero hora; os vôos cancelados somavam 20%. No início da noite, o aeroporto de Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, concentrava a maior proporção de vôos com atrasos superiores a uma hora: 72,9%, seguido pelos aeroportos de Guararapes, no Recife (66,6%), e Juscelino Kubitschek, em Brasília (59,1%). Também houve grandes atrasos nos aeroportos de Confins (MG), com 53,3% dos 60 vôos fora do horário, Afonso Pena (PR), com 56%, e Salgado Filho, em Porto Alegre (55,5%). No Rio, os passageiros que tentavam embarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim amargaram longas esperas. Mais da metade dos vôos no atrasaram ou foram cancelados. Um vôo da Gol com destino a Fortaleza chegou a ser remarcado cinco vezes. Inicialmente deveria sair as 21 horas de domingo. Funcionários da companhia confirmaram o vôo para as 22h30 e despacharam as bagagens. Segundo a bióloga Ana Cecília Castro, o embarque foi transferido para as 2 horas e depois para as 5 horas. "Ficamos por mais de uma hora na sala de embarque. Até que vieram informar que o vôo seria cancelado por falta de tripulação", disse. Ela embarcou às 13h30 de segunda. No Aeroporto Santos Dumont, muitos vôos sofreram atrasos e cancelamentos, mas o terminal permaneceu o dia todo com pouco movimento.