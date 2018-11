Congonhas abre com uma hora de atraso e TAM cancela 36 vôos

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, abriu para pousos com mais de uma hora de atraso nesta quarta-feira, 25. As operações começaram a ser feitas apenas às 7h10, por instrumentos, por conta do mau tempo na região. Antes, às 6 horas, Congonhas já havia aberto para decolagens. Por conta da chuva, a TAM cancelou 36 de seus vôos no aeroporto. Este é o terceiro dia de caos no aeroporto, que na terça-feira, 24, teve 81,25% dos vôos cancelados. Na segunda, os pilotos fizeram um boicote e se recusaram a pousar na pista em dias de chuva. Por conta dos problemas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), determinou, na terça, a suspensão total da venda de passagens para vôos partindo de Congonhas e informou que essa proibição temporária poderá ser estendida a outros aeroportos em caso de necessidade. Na manhã desta terça, apenas as aeronaves de táxi aéreo, ou seja, as de menor porte, estão chegando ou saindo de Congonhas. Até às 6h30 desta manhã, pelo menos 25 aeronaves já deveriam estar nas pistas do aeroporto esperando pela decolagem. Enquanto isso, no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, os passageiros enfrentam vários atrasos de vôos domésticos e internacionais. As filas de check-in eram grandes e os painéis da Infraero registravam pelo menos 18 atrasos às 7h30. Por conta do grande número de transferências de vôos de Congonhas para Cumbica, o que aumentou o número de atrasos e os transtornos aos passageiros, a TAM pedia aos clientes para que não se dirigissem ao aeroporto antes de confirmar o vôo através da Central de Atendimento, pelos telefones 4002-5700 ou 0800-5705700. Além dos cancelamentos, está previsto o remanejamento de outros 25 vôos para Cumbica Enquanto isso, no Rio de Janeiro, os aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont operavam por instrumentos nesta manhã, também devido ao mau tempo na cidade. Segundo a Infraero, o Santos Dumont operava por instrumentos desde as 6 horas e registrava muitos cancelamentos. De acordo com o balanço da Infraero onze vôos que deveriam chegar de São Paulo até às 12 horas foram cancelados, assim como outras 10 decolagens, a maioria com destino à capital paulista. Apenas uma decolagem estava fora do horário previsto. No Aeroporto Internacional Tom Jobim, que operava por instrumentos desde as 7 horas, seis partidas foram canceladas e 13 apresentavam atrasos de mais de uma hora. Nove pousos foram canceladas e 16 estavam com horário fora do previsto. Veja abaixo a relação completa de vôos cancelados e alternados em Congonhas: Confira os vôos cancelados nesta quarta-feiraJJ3270 - Congonhas / Ribeirão PretoJJ3271 - Ribeirão Preto / CongonhasJJ3218 - Congonhas / ConfinsJJ3221 - Confins / CongonhasJJ3706 - Congonhas / BrasíliaJJ3709 - Brasília / CongonhasJJ3103 - Congonhas / FlorianópolisJJ3104 - Florianópolis / CongonhasJJ3579 - Brasília / GoiâniaJJ3467 - Brasília / GoiâniaJJ3466 - Congonhas / GoiâniaJJ3701 - Brasília / CongonhasJJ3710 - Congonhas / BrasíliaJJ3130 - Congonhas / VitóriaJJ3131 - Vitória / CongonhasJJ3115 - Vitória / GaleãoJJ3116 - Galeão / VitóriaJJ3005 - Congonhas / CuritibaJJ3006 - Curitiba / CongonhasJJ3222 - Congonhas / ConfinsJJ3225 - Confins / CongonhasJJ3051 - Congonhas / Porto AlegreJJ3050 - Porto Alegre / CongonhasJJ3200 - Congonhas / Confins JJ3201 - Confins / Congonhas JJ3394 - Congonhas / Recife JJ3902 - Congonhas / Santos DumontJJ3909 - Santos Dumont / CongonhasJJ3916 - Congonhas / Santos DumontJJ3923 - Santos Dumont / CongonhasJJ3930 - Congonhas / Santos DumontJJ3937 - Santos Dumont / CongonhasJJ3944 - Congonhas / Santos DumontJJ3951 - Santos Dumont / CongonhasJJ3746 - Congonhas / São José do Rio PretoJJ3277 - São José do Rio Preto / Congonhas Vôos de Congonhas transferidos para GuarulhosJJ3458 - Congonhas / Ilhéus / SalvadorJJ3004 - Curitiba / CongonhasJJ3008 - Curitiba / Congonhas JJ3039 - Congonhas / Navegantes JJ3172 - Congonhas / Salvador JJ3213 - Confins / CongonhasJJ3227 - Confins / Congonhas JJ3245 - Uberlândia / CongonhasJJ3394 - Congonhas / RecifeJJ3395 - Recife / CongonhasJJ3420 - Congonhas / Comandatuba / SalvadorJJ3450 - Congonhas / Porto Seguro / Salvador JJ3452 - Congonhas / Ilhéus / SalvadorJJ3454 - Congonhas / Ilhéus / Salvador JJ3455 - Salvador / Ilhéus / CongonhasJJ3457 - Salvador / Ilhéus / Congonhas JJ3459 - Salvador / Porto Seguro / CongonhasJJ3472 - Congonhas / FortalezaJJ3473 - Fortaleza / Congonhas JJ3538 - Congonhas / BelémJJ3539 - Belém / Congonhas JJ3702 - Congonhas / Brasília JJ3782 - Congonhas / Cuiabá JJ3537 - São Luiz / Fortaleza / Galeão / CongonhasJJ3536 - Congonhas / Galeão / Fortaleza / São Luiz