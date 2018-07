Congestionamento fica abaixo da média nesta quarta em SP

O trânsito na capital paulista estava tranquilo na manhã desta quarta-feira, 18, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET O índice registrando era de 67 quilômetros de lentidão por volta das 8h. A zona leste era a região com mais pontos de trânsito carregado, que somavam 22 quilômetros de extensão. Acidentes Uma pessoa ficou ferida no começo da manhã após um caminhão colidir com um poste da Rua dos Machados, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa, entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado, com 2.950 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, com 2.780 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Rua Alvarenga Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa, entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Rua Ulisses Cruz Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Rua dos Patriotas e Leais Paulistanos