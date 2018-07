Congestionamento em SP chega a 104 km no meio da tarde

As filas de lentidão em São Paulo somavam 104 km às 15h23 desta sexta-feira, 20, véspera do feriado prolongado de Carnaval. O índice está acima da média para o horário, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As vias das zonas norte e oeste respondiam por mais da metade do congestionamento, decorrente do excesso de veículos. A situação mais complicada ocorre na Marginal do Tietê, que acumula 36,2 km de trânsito ruim. Veja também: CET monta esquema para monitorar acesso ao sambódromo Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores trechos congestionados - Marginal do Tietê, sentido da Rodovia Ayrton Senna, pista expressa, da Rua Azurita até a Rodovia Castelo Branco, com 14.682 metros; - Marginal do Tietê, sentido da Rodovia Ayrton Senna, pista local, da Rua José Gomes Falcão até a Ponte dos Remédios, com 9.200 metros; - Marginal do Tietê, sentido da Rodovia Castelo Branco, pista local, da Avenida Otto Baumgart até a Ponte Júlio de Mesquita Neto, com 6.339 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Corredor Norte-Sul: com morosidade por 5,6 km no sentido Santana, entre os Viadutos Pedroso e Indianópolis. Zona oeste - Marginal do Pinheiros: congestionada por 4,9 km na pista expressa, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponde Cidade Universitária. Zona norte - Marginal Tietê: com lentidão por 6 km no sentido da Rodovia Castelo Branco, entre as Pontes Vila Guilherme e Júlio de Mesquita Neto. Zona leste - Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello: com lentidão por 2,2 km no sentido Centro, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Salim Farah Maluf. Centro - Avenida do Estado: a fila de engarrafamento alcançava 1 km no sentido Ipiranga, a partir do Viaduto Mercúrio.