Com o tema "Hakuna Matata - isso é viver", música temática do filme Rei Leão, a Colorado do Brás abriu o primeiro dia de desfiles no carnaval 2019 de São Paulo, no sambódromo do Anhembi, às 23h20 desta sexta-feira, 1°. Serão sete escolas a desfilar ao todo nos 500 metros de avenida. Outras sete se apresentam neste sábado.

Nesta edição, nas cores vermelho e branco, a Colorado do Brás retorna ao grupo especial após 25 anos e faz homenagem ao Quênia. A expressão "Hakuna matata", que no filme significa "sem problemas" e "seja feliz", será a tônica do desfile para mostrar que a alegria supera dificuldades.