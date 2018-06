Confira o que muda nos transportes e no trânsito de SP neste fim de semana

Os ensaios técnicos das escolas de samba de São Paulo para o Carnaval começaram nesta sexta-feira, 5, no Sambódromo do Anhembi, zona oeste da cidade, e vão até o dia 2 de fevereiro, sempre abertos ao público e com entrada gratuita. Para facilitar o acesso ao local, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou a Operação Carnaval 2018, em que vai monitorar e orientar o tráfego na região neste sábado, 6, entre 17 horas e 4 horas da manhã do dia 7.

++ Confira o calendário dos ensaios de carnaval das escolas de samba de SP

A Avenida Olavo Fontoura, onde fica o Sambódromo, será interditada em toda sua extensão, nos dois sentidos. Para quem vai no sentido Casa Verde, as alternativas são as Avenidas Assis Chateaubriand (Marginal do Tietê) e Braz Leme. Os motoristas que seguirem no sentido Santana podem utilizar as Avenidas Braz Leme e Santos Dumont.

Metrô

A companhia dará continuidade aos serviços de acabamento da futura estação Oscar Freire, na Linha 4-Amarela. Neste domingo, 7, o trecho entre as estações Fradique Coutinho e Paulista será interditado das 4h40 até a meia-noite. Para completar as viagens nos sentidos Butantã ou Luz, os passageitos que desembarcarem nas estações Fradique Coutinho e Paulista poderão utilizar ônibus gratuitos que vão cobrir todo o trecho interditado.

Para a realização de testes no sistema de controle de trens na Linha 5-Lilás, as estações Largo Treze, Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin ficarão fechadas até as 12 horas no domingo. Ônibus gratuitos, com saídas nas estações Santo Amaro e Brooklin, vão cobrir o trecho nesse período.

Também haverá testes na Linha 15-Prata, sendo que as estações Vila Prudente e Oratório ficarão fechadas entre 4h40 e 18 horas. Os passageiros também terão ônibus gratuitos disponíveis.

++ Sábado é o último dia para recarregar bilhete único sem reajuste

CPTM

Linha 7-Rubi: No domingo, 7, entre 4 horas e meia-noite, haverá serviços no sistema de rede aérea entre as estações Perus e Caieiras. O intervalo médio dos trens será de 24 minutos entre as estações Luz e Francisco Morato.

Linha 8-Diamante: Também no domingo, das 4 horas às 9 horas, a circulação será interrompida entre as estações Barueri e Jandira devido a obras de modernização. O trajeto será realizado por meio de ônibus gratuito. As estações Jardim Belval e Jardim Silveira estarão fechadas. Os usuários dessas estações não vão precisar de senha para embarcar nos ônibus, mas os demais passageiros deverão retirar as senhas em Jandira ou Barueri antes de embarcar nos transportes.

Das 13 horas até meia-noite, serão realizadas obras de modernização no sistema de rede aérea entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Imperatriz Leopoldina. O intervalo médio dos trens será de 25 minutos entre Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda: No sábado, 6, a circulação será interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco das 20 horas até o fim da operação comercial para intervenções nos equipamentos de via permanente. A alternativa é utilizar a Linha 8-Diamante. O intervalo médio dos trens será de 25 minutos entre as estações Presidente Altino e Grajaú. No domingo, 7, entre 13h30 e meia-noite, as intervenções serão entre as estações Pinheiros e Hebraica-Rebouças. O intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha.

Linha 11-Coral – Expresso Leste: No domingo, das 4 horas até meia-noite, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Guaianases.

Extensão da Linha 11-Coral: No domingo, das 13h à meia-noite, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos entre as estações Guaianases e Estudantes.

Linha 12-Safira: No sábado, 6, das 20 horas até o fim da operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha. No domingo, das 13h à meia-noite, serão realizados serviços entre as estações Itaquaquecetuba e Calmon Viana. A circulação será feita em dois trechos: de Brás a Engenheiro Manoel Feio e de Engenheiro Manoel Feio a Calmon Viana. O intervalo médio entre os trens será de 30 minutos.