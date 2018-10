Confira o que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em SP

SÃO PAULO - Alguns serviços na cidade de São Paulo vão funcionar em esquema especial nesta sexta-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Quem ficar na capital, precisa estar atento aos horários diferenciados ou ao fechamento de alguns órgãos. Confira abaixo o que fecha e o que abre durante o feriado:

Rodízio

Está suspenso na sexta-feira, 12, inclusive para caminhões. As demais restrições, como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF), estão liberadas. O rodízio volta a valer a partir das 7 horas de segunda-feira, 15.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implanta a Operação Estrada entre esta quinta-feira, 11, e segunda-feira, 15, devido ao aumento no fluxo de veículos, especialmente nos acessos às rodovias. Estima-se que aproximadamente 1,8 milhão de veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior do Estado. Detalhes sobre a operação podem ser conferidos no site da CET.

Ciclofaixas

As ciclofaixas de lazer serão ativadas das 7 horas às 16 horas de sexta-feira, 12, e no domingo, 14.

Esportes

Os Centros Esportivos funcionam normalmente.

Parques

Os parques administrados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) irão funcionar normalmente no feriado, inclusive os planetários.

Saúde

Os hospitais, prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas e 12 horas funcionarão normalmente. As UBS Integrais, AMA Especialidades e unidades da Rede Hora Certa estarão fechadas na sexta-feira, bem como os Ambulatórios de Especialidades e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Hospitais veterinários

As unidades do Hospital Veterinário administradas pela Prefeitura nas zonas leste e norte estarão fechadas no feriado. O atendimento normal será retomado na segunda-feira, 15. Apenas para urgências e emergências, a unidade da zona leste atenderá no sábado, 13, até 13 horas. Consulte os endereços das unidades aqui.

Mercados, feiras e sacolões

No feriado, mercados e sacolões terão horário diferenciado. As feiras-livres, porém, funcionam normalmente. O Mercado Municipal de São Paulo, no centro, estará aberto em horário normal. Os mercados da Lapa e São Miguel vão fechar, assim como o sacolão de São Miguel. Confira os demais horários abaixo:

Bancos

Estarão fechados.

Detran

Todas as unidades vão fechar na sexta-feira e no sábado.

Poupatempo

Os postos Poupatempo e o Poupatempo Móvel não funcionarão na sexta-feira nem no sábado.

Cultura

Arquivo Histórico Municipal – Estará aberto na sexta-feira e no sábado

Beco do Pinto – Aberto todos os dias

Bibliotecas de Bairro – Abertas apenas no sábado

Biblioteca Mário de Andrade – Aberta todos os dias das 8h às 20h

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal – Abertas apenas no sábado e no domingo

Bosques de Leitura – Abertos apenas no sábado e no domingo

Capela do Morumbi – Aberta todos os dias

Casa da Imagem (antiga Casa nº 1) – Aberta todos os dias

Casa de Cultura Brasilândia – Aberta todos os dias

Casa de Cultura Butantã – Aberta todos os dias

Casa de Cultura Campo Limpo (Nathalia Rosemburg) – Fechada apenas no sábado

Casa de Cultura Ipiranga (Chico Science) – Fechada todos os dias

Casa de Cultura Hip Hop Leste Cidade Tiradentes (Espaço Cultural Casa da Fazenda) – Fechada apenas na sexta-feira

Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) – Fechada apenas na sexta-feira

Casa de Cultura do Itaim Paulista – Fechada apenas na sexta-feira (

Casa de Cultura de Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça) – Fechada apenas na sexta-feira

Casa de Cultura Santo Amaro / Paço Cultural Julio Guerra (Casa Amarela) – Fechada para reforma

Casa de Cultura M’ Boi Mirim – Aberta todos os dias

Casa de Cultura Itaquera Raul Seixas (Parque Raul Seixas) – Aberta todos os dias

Casa de Cultura Freguesia do Ó (Salvador Ligabue) – Aberta todos os dias

Casa de Cultura Guaianases – Fechada apenas na sexta-feira

Casa de Cultura de São Miguel Paulista (Antonio Marcos) – Fechada apenas na sexta-feira

Casa de Cultura São Mateus – Fechada apenas na sexta-feira

Casa de Cultura São Rafael – Fechada apenas na sexta-feira

Casa de Cultura do Tremembé – Aberta apenas na sexta-feira

Casa de Cultura Vila Guilherme (Casarão) – Aberta todos os dias

Casa do Bandeirante – Aberta todos os dias

Casa do Grito – Aberta todos os dias

Casa Modernista – Aberta todos os dias

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui) – Aberta todos os dias

Casa do Tatuapé – Aberta todos os dias

Centro Cultural São Paulo – As biblioteca Braile e Multimeios estarão fechadas todos os dias. As demais áreas funcionam normalmente.

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso – Aberto todos os dias

Centro Cultural da Penha – Aberto todos os dias

Centro Cultural da Vila Formosa – Fechado apenas na sexta-feira

Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha) – Aberto todos os dias

Centro Cultural do Jabaquara – Fechado apenas na sexta-feira

Centro Cultural Olido – Aberto todos os dias

Centro Cultural Santo Amaro – Aberto todos os dias

Centro Cultural Municipal Tendal da Lapa – Fechado apenas na sexta-feira

Centro de Formação de Cidade Tiradentes – Aberto todos os dias

Centro da Memória do Circo – Aberto todos os dias

Chácara Lane – Aberta todos os dias

Escola Municipal de Bailado – Fechada todos os dias

Escola Municipal de Iniciação Artística – Fechada todos os dias

Escola Municipal de Música – Fechada todos os dias

Espaço Cultural Itaim – Aberto apenas no sábado

Fundação Teatro Municipal / Praça das Artes – Consulte a programação

Hemeroteca – Atendimento mediante agendamento

Monumento à Independência (Capela Imperial) – Aberto todos os dias

OCA (Pavilhão Lucas Nogueira Garcez) – Fechado até 19 de outubro para montagem da Exposição Raiz.

Pavilhão das Culturas Brasileiras – Fechado para restauro

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó – Fechado todos os dias

Ponto de Leitura Piqueri – Aberto no sábado e no domingo

Sítio da Ressaca – Aberto todos os dias

Sítio Morrinhos – Aberto todos os dias

Solar da Marquesa de Santos – Aberto todos os dias

Teatro Alfredo Mesquita – Aberto todos os dias

Teatro Arthur Azevedo – Aberto todos os dias

Teatro Cacilda Becker – Aberto todos os dias

Teatro Décio de Almeida Prado – Aberto todos os dias

Teatro Flávio Império – Aberto todos os dias

Teatro João Caetano – Aberto todos os dias

Teatro Paulo Eiró – Aberto todos os dias