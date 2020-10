Confira o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo no feriado de Finados

SÃO PAULO - O Dia de Finados na segunda-feira, 2, irá alterar o funcionamento de serviços em todo o País. Os bancos e os Correios não terão atendimento ao público. Na capital paulista, o rodízio municipal de veículos estará suspenso. Já os parques municipais e estaduais voltarão a ser reabertos na cidade também aos fins de semana e feriados.

A data também marca homenagens de familiares aos entes queridos que já faleceram. Embora neste ano, diante da pandemia do novo coronavírus, a expectativa seja de receber um número menor de visitantes, cemitérios particulares e públicos da cidade de São Paulo adotaram protocolos de segurança para orientar a população a se proteger e evitar aglomerações. Mesmo na fase verde da chamada quarentena, as orientações sobre cuidados de prevenção ao novo coronavírus estão mantidas.

Confira o que abre e o que fecha no feriado do dia 2:

Trânsito

O rodízio municipal de veículos estará suspenso apenas na segunda-feira, inclusive para veículos pesados (caminhões).

Por causa do feriado, também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

O serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) irá operar conforme sinalização existente. Os horários de ativação estão dispostos nas placas de regulamentação de cada local.

Durante a pandemia está suspensa a cobrança de Zona Azul em um raio de 300 metros do entorno de hospitais, ambulatórios, Unidades Básicas de Saúde (UBS), entre outros estabelecimentos de prestação de serviços de atendimento assistencial de urgência e emergência em saúde.

Além disso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também vai monitorar o trânsito nas imediações de pelo menos 39 cemitérios públicos e particulares da cidade de São Paulo na segunda-feira, das 6h às 18h, por ocasião do Dia de Finados. Haverá bloqueios, alterações de sentido de circulação, orientação de trânsito, travessia de pedestres e operacionalização das particularidades de cada cemitério nas diversas regiões.

Frota de Ônibus

Haverá um esquema especial para facilitar o acesso da população a pelo menos 33 cemitérios da capital no Dia de Finados. A operação envolve colocação de placa com o nome do cemitério no para-brisa dos veículos, criação de linha especial, ativação de atendimento e alteração de itinerários.

No feriado, o atendimento será normal nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes (das 6h às 22h). Já as lojas Augusta, Metrô Jabaquara e Santana estarão fechadas, bem como o Posto Central da São Paulo Transporte (SPTrans).

Serviço funerário

Cada cemitério municipal recebeu banner com informações sobre uso obrigatório de máscara, frascos de álcool em gel que serão utilizados nas entradas, além de termômetros para a medição de temperatura e máscaras descartáveis. O horário de funcionamento é das 7h às 18h.

Para celebrações religiosas, cada instituição foi orientada a realizar as cerimônias nos espaços abertos dos cemitérios municipais e não nas capelas, bem como a aumentarem o número de cultos e missas durante o dia, para evitar aglomeração.

Assistência Social

Estarão abertos na segunda-feira: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Serviço de Proteção e Atendimento a Situações de Calamidades Públicas e Emergências (CPAS), Repúblicas, Casa Lar, Instituição de Longa Permanência para idoso (ILPI), Residência Inclusiva e Núcleos de Convivência Pop Rua.

Direitos Humanos

Localizada na Rua Vieira Ravasco, 26, no Cambuci, centro da cidade, a Casa da Mulher Brasileira permanece com atendimentos 24h, inclusive no feriado de segunda-feira. A unidade conta com uma equipe multidisciplinar e possui uma delegacia da mulher.

Os Centros de Cidadania LGBTI, de Promoção da Igualdade Racial, de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) estarão fechados no Dia de Finados, retornando à prestação de serviços na terça-feira, 3.

A Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos prestará atendimento na segunda-feira pelo WhatsApp: (11) 97549-9770.

Em casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, os conselhos tutelares de cada região do município podem ser acionados pelos seguintes telefones.

Trabalho

As 25 unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo estarão fechadas na segunda-feira.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

Internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos podem ser utilizados para a maior parte das transações - como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato, e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento.

"Os meios eletrônicos podem ser uma alternativa prática e extremamente segura para realizar a maior parte das transações financeiras", informa a entidade, em nota.

Banco do Povo

A unidade da Rua Boa Vista, centro da capital paulista, estará fechada. Em relação aos municípios, cada unidade obedecerá às determinações das gestões municipais.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas na segunda-feira de feriado.

Poupatempo e Detran.SP

Na próxima segunda-feira, os postos do Poupatempo e do Detran.SP estarão fechados em todo o Estado São Paulo, em razão do feriado nacional de Finados.

Vale lembrar que o agendamento obrigatório para ser atendido no Poupatempo pode ser feito pelo portal ou aplicativo.

Abastecimento

Os mercados e sacolões da cidade de São Paulo terão horário de funcionamento alterado e é preciso verificar com cada unidade. As feiras livres não funcionam às segundas-feiras.

Saúde

Os hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta.

As unidades AMA 12h atenderão na segunda-feira, das 7h às 19h. As AMA Especialidades, Ambulatórios de Especialidade (AE) e os Hospitais Dia permanecem fechados no feriado.

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências tanto nos pronto-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os atendimentos nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) ocorrerão normalmente em todas as unidades nesta sexta-feira, 30, permanecendo fechados na segunda-feira.

Fundação Pró-Sangue

As unidades da Fundação Pró-Sangue permanecerão abertas normalmente nesta sexta-feira, ficando fechado somente o posto de Barueri, que retornará o funcionamento na terça-feira. No sábado, 31, só os postos das Clínicas e de Osasco farão atendimento das 8h às 17h e das 8h às 16h, respectivamente.

Na segunda-feira, somente o posto das Clínicas funcionará, das 8h às 17h.

Parques municipais e estaduais

A Prefeitura de São Paulo liberou nesta semana a abertura dos parques municipais também aos sábados, domingos e feriados. O acesso de frequentadores aos espaços será limitado a 60% da ocupação, com o controle de acesso para frequentadores.

Neste fim de semana, também serão reabertos os parques urbanos estaduais na região metropolitana de São Paulo. As medidas de segurança contra a covid-19 continuam válidas e os protocolos, como uso de máscaras e distanciamento social, devem ser respeitados. Confira horário de funcionamento.

Centros esportivos

Os centros esportivos abrem apenas para a prática de caminhada, seguindo os protocolos de vigilância sanitária, entre sexta-feira e domingo, 1º. Com exceção do centros direcionados para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, que são: Centro Esportivo Barra Funda, Centro Esportivo Tietê, Centro Esportivo Santo Amaro, Centro Esportivo Lapa, Centro Esportivo Mooca e Centro Esportivo Santana.

O Centro de Esportes Radicais e o Estádio de Beisebol Mie Nishi estarão fechados para serviços de manutenção e os centros esportivos Jaguaré e Cambuci seguem fechados para reforma.

Na segunda-feira, o Parque Ceret será o único equipamento reaberto, exclusivamente para caminhada. Os demais estarão fechados.

Hospitais veterinários

Os hospitais municipais veterinários das zonas norte, leste e sul funcionam normalmente nesta sexta-feira, mas ficarão fechados na segunda-feira. Na terça-feira, o atendimento retorna com base nas medidas adotadas para reduzir as aglomerações e o risco de transmissão do novo coronavírus por meio do distanciamento social.

Ecopontos

As unidades aos feriados funcionam das 6h às 18h.