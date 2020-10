Confira o que abre e o que fecha na capital paulista no feriado de 12 de outubro

SÃO PAULO - Em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na próxima segunda-feira, 12, alguns serviços ficarão fechados em todo o País, como os bancos e os Correios. O rodízio municipal de veículos também estará suspenso na segunda-feira na capital paulista.

Este é mais um feriado que ocorre em meio a pandemia do novo coronavírus e, por isso, as orientações sobre cuidados com aglomerações permanecem.

Veja o que abre e o que não funciona no feriado do dia 12:

Rodízio

O rodízio municipal de veículos estará suspenso na próxima segunda-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, inclusive para veículos pesados (caminhões).

Por causa do feriado, também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

O rodízio de veículos será retomado na terça-feira, 13, para placas finais 3 e 4.

Já o serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) irá operar conforme sinalização existente. Os horários de ativação estão dispostos nas placas de regulamentação de cada local.

SPTrans

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, o atendimento será normal nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes (das 6h às 22h). Já as lojas Augusta, Metrô Jabaquara e Santana estarão fechadas, bem como o Posto Central da São Paulo Transporte (SPTrans).

A recarga do bilhete único também pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site. Após a compra dos créditos, é possível recarregar o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

A circulação dos ônibus na capital paulista no feriado será de 49% da frota operacional em relação aos dias úteis.

Parque urbanos, temáticos naturais e Unidades de Conservação

As medidas de segurança continuam válidas e os protocolos, como uso de máscaras e distanciamento social, devem ser respeitados em parques urbanos, temáticos naturais e unidades de conservação que já retomaram a visitação pública de forma gradual na capital paulista e no Estado de São Paulo.

Estarão abertos também no feriado, conforme horários previamente determinados que constam no site.

Detran.SP

Os postos de atendimento do Detran.SP estarão fechados em todo o Estado de São Paulo. O funcionamento voltará ao normal na próxima terça-feira.

Poupatempo

Na próxima segunda-feira, os postos do Poupatempo estarão fechados em todo o Estado de São Paulo, em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Na próxima terça-feira, o atendimento será retomado no horário habitual de cada unidade.

Vale lembrar que o agendamento obrigatório para ser atendido pode ser feito pelo portal ou aplicativo Poupatempo Digital.

Fundação Pró-Sangue

Somente o Posto Clínicas que fica na Avenida Enéas Carvalho de Aguiar, 155, Cerqueira César, estará aberto das 8h às 17h.

Segundo a entidade, os demais postos abaixo permanecem fechados na próxima segunda-feira:

Posto Regional de Osasco Rua Ari Barroso, 355 - Presidente Altino - Osasco

Posto Barueri Rua Angela Mirella, 354 Térreo - Jd. Barueri - Barueri

Posto Mandaqui Rua Voluntários da Pátria, 4227 - Mandaqui - Capital paulista

Posto Stella Maris Rua Maria Cândida Pereira, 568 - Itapegica - Guarulhos

Posto Dante Pazzanese Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - Capital paulista

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Permanece fechado na segunda-feira.

A Fundação Pró-Sangue alerta para o baixo estoque de sangue e a importância da doação de sangue. "Os estoques dos tipos sanguíneos O+ e O-, e B+ e B- estão críticos. Já os tipos A+ e A- estão em alerta, e os grupos AB+ e AB- estão estáveis. Entre janeiro e setembro deste ano, as doações caíram cerca de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado, o que resultou em baixos estoques de sangue", disse, em nota.

A entidade orienta que o agendamento online seja feito pelo link.

Banco do Povo

A unidade da Rua Boa Vista, centro da capital paulista, estará fechada. Em relação aos municípios, cada unidade obedecerá às determinações da sua cidade.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Nos demais dias, o funcionamento não se altera.

"Internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos podem ser utilizados para a maior parte das transações - como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato, e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento", disse, em nota.

Correios

No sábado, 10, o funcionamento permanece normal para as agências que já abrem neste dia. Não há funcionamento do serviço aos domingos e feriados.

As agências dos Correios estarão fechadas e abrem somente na terça-feira e demais dias da semana para atendimento ao público.

Abastecimento

Os mercados e sacolões da cidade de São Paulo terão horário de funcionamento alterado. Verificar com cada unidade. Já as feiras livres não funcionam de segunda-feira.

Assistência Social

Estarão abertos: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Serviço de Proteção e Atendimento a Situações de Calamidades Públicas e Emergências (CPAS) e Núcleos de convivência de população de rua.

Centros Esportivos

Todos os centros esportivos abrem normalmente, seguindo os protocolos de vigilância sanitária das 6h às 14h entre sábado e segunda-feira.

Ecopontos

As unidades aos feriados funcionam das 6h às 18h.

Hospitais Veterinários

Os hospitais veterinários das zonas norte, leste e sul não atenderão na próxima segunda-feira. Na próxima terça-feira, o atendimento retorna com base nas medidas adotadas para reduzir as aglomerações e o risco de transmissão do novo coronavírus por meio do distanciamento social.

Saúde

Os hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta.

As unidades AMA 12h atenderão na segunda-feira, das 7h às 19h. As AMA Especialidades, Ambulatórios de Especialidade (AE) e os Hospitais Dia, permanecem fechadas no feriado.

Parques Municipais

Os parques municipais e naturais administrados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) estarão fechados durante o feriado.

Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres

O Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), que fica dentro do Parque Anhanguera estará aberto para casos de urgência, emergência e apreensões da GCM, das 8h às 12h.

No Parque Ibirapuera, a Divisão Técnica de Medicina Veterinária não funcionará.

A remoção de animais silvestres encontrados pela população pode ser feita pelo atendimento da Guarda Civil Ambiental, acionada pelo telefone 153.

Confira ainda como fica a temperatura

Chove ainda na manhã de sábado no litoral norte, na Mantiqueira e nas áreas do Vale do Paraíba, mas na maioria das regiões do Estado de São Paulo não haverá chuva.

Na Grande São Paulo, na Baixada Santista, no litoral sul e no Vale do Ribeira, o dia começa encoberto e até com garoa, mas aos poucos o sol aparece, entre muitas nuvens, mas não chove.

Nas demais regiões do interior de São Paulo, o sábado é de sol e algumas nuvens, mas sem chuva. A presença de ventos frios de origem polar vão inibir o super aquecimento do ar.

O domingo será com predomínio de sol no Estado de São Paulo. No período da tarde de domingo ocorrem pancadas de chuva isoladas nas áreas do Vale do Paraíba e litoral, com risco de temporais isolados nas regiões que fazem divisa com Minas Gerais e o Rio De Janeiro.

Na Grande São Paulo, o domingo tem períodos com sol, muitas nuvens e temperatura amena.

Diferentemente da tempestade que atingiu a capital paulista nesta sexta-feira, 9, o sábado começará com dia nublado, com possibilidade de garoa. Tarde tem previsão de sol. A máxima será de 24ºC. Já para o domingo, a temperatura deve chegar até 23ºC, com dia de sol entre nuvens.