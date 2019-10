Confira o que abre e o que fecha em SP no feriado de Nossa Senhora Aparecida

SÃO PAULO - Sábado, 12, é dia de Nossa Senhora Aparecida. Além de serviços públicos, que terão horários alterados em São Paulo, o feriado nacional também é marcado por homenagens à padroeira na capital paulista, em Aparecida e outras cidades brasileiras.

LEIA TAMBÉM > Devoto viaja 600 km e caminha 170 km para pagar promessa em Aparecida

O dia 12 também é conhecido como o Dia da Criança. Muitas lojas estarão abertas, em razão de muitos consumidores que deixam a compra dos presentes para a última hora.

Fique atento às mudanças:

Procon-SP

A Fundação Procon-SP informa que os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão. O aplicativo do Procon-SP funciona ininterruptamente para consultas e reclamações. A abertura dos Procons em cada cidade fica a critério da administração municipal.

Poupatempo

Todas as unidades do Poupatempo estarão fechadas. O atendimento à população retorna na segunda-feira,14, no horário habitual de cada posto.

Sabesp

O Disque Sabesp (serviços comerciais para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina - 0800 011 9911) não funcionará no sábado, assim como o atendimento online. Os postos da Sabesp nas unidades do Poupatempo (Capital, Grande São Paulo, Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente e São José dos Campos) estarão fechados.

Fundação Pró-Sangue

Posto Clínicas Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar, Cerqueira César Das 8h às 17h O atendimento aos sábados é limitado a 500 candidatos. Assim que atingir esse número, o cadastro será encerrado.

Posto Dante Pazzanese Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500, Ibirapuera Fechado

Posto Regional de Osasco Rua Ari Barroso, 355, Presidente Altino, em Osasco Atende excepcionalmente das 8h às 16h O atendimento aos sábados é limitado a 150 candidatos.

Posto Barueri Rua Ângela Mirella, 354 Térreo, Jardim Barueri Fechado

Posto Mandaqui Rua Voluntários da Pátria, 4.227, Mandaqui Fechado

Alguns serviços municipais também funcionam em um esquema especial em função do feriado:

Abastecimento

Os mercados municipais e sacolões da cidade de São Paulo terão horário de atendimento alterado neste sábado. As feiras livres funcionam normalmente.

Assistência Social

Os equipamentos de Assistência Social de Proteção Especial de Alta Complexidade: Centros de Acolhida e Núcleos de Serviço para a população em situação de rua estarão abertos.

Já os equipamentos de Assistência Social de Proteção Básica e Especial de Média Complexidade: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), entre outros, estarão fechados.

Ecopontos

As unidades funcionam das 6h às 18h.

Educação

As Unidades educacionais permanecem fechadas. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionam normalmente das 8h às 18h.

Hospitais Veterinários

As duas unidades das zonas norte e leste não funcionarão neste sábado.

Lazer

As Ruas de Lazer funcionarão das 10h às 16h, sendo proibido nesse período o trânsito de veículos no local, exceto daqueles pertencentes aos moradores vizinhos à área delimitada.

Os parques administrados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) abrem normalmente.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo informa que os hospitais, prontos-socorros, AMAs 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta, neste feriado da Independência do Brasil. As unidades de AMAs 12h, que atendem de segunda à sábado, inclusive nos feriados e pontos facultativos, atenderão das 7h às 19h.

Trânsito

O rodízio municipal de veículos não funciona aos sábados, domingos e feriados.

Cultura

Clique aqui e confira os horários de atendimento dos equipamentos culturais da cidade.

Planetários

Planetário do Ibirapuera: Aberto

Planetário do Carmo: Fechado apenas no domingo, 13

SPTRANS

A frota de ônibus no sábado será 42% da frota operacional em relação aos dias úteis. Saiba mais.

Dia de Nossa Senhora Aparecida

A partir da meia-noite já começa a Vigília Mariana. A primeira missa será realizada às 5h. No decorrer do dia, a programação conta com celebrações religiosas e show de encerramento às 21h30. Saiba mais.