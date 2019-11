Confira o que abre e o que fecha em SP no feriado da Proclamação da República

SÃO PAULO - Nesta sexta-feira, 15, acontece o feriado da Proclamação da República. Por conta disso, alguns serviços e órgãos públicos vão sofrer alterações no horário de funcionamento. Agências bancárias ficarão fechadas no dia.

Veja abaixo o que abre e fecha durante o feriado na capital.

Bancos

Agências bancárias não abrirão nesta sexta-feira, 15, e voltam ao funcionamento normal na segunda-feira, 18. Caixas eletrônicos funcionam normalmente.

Ônibus

A SPTrans informa que circulação dos ônibus no feriado será de 41% da frota operacional em relação aos dias úteis. O atendimento será normal nos postos de venda em terminais e no Expresso Tiradentes.

Metrô

Por conta de obras de modernização, o Metrô vai operar com horários diferenciados no feriado. Linha 2-Verde ficará fechada na sexta, das 4h40 às 10h, entre Vila Prudente e Vila Madalena. Linha 3-Vermelha terá maior intervalo entre as paradas a partir das 16h30. Já a Linha 15-Prata estará fechada entre sexta e domingo, das 4h40 às 14h, no trecho Vila Prudente e Jardim Planalto.

No período de paralisação, os passageiros serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

CPTM

Em decorrência do GP do Brasil de Fórmula 1, que acontece no Autódromo de Interlagos no domingo, 17, a Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estará em esquema de plantão durante o feriado, com intervalos reduzidos de parada. Na sexta, os intervalos serão de 10 minutos em toda a linha. Já no sábado, das 6h às 18h, será de 7 minutos e, nos demais horários, de 10 minutos. No domingo, das 15h30 às 18h, os trens circularão com intervalos de 5 minutos entre as estações Pinheiros e Grajaú e de 10 minutos entre Osasco e Pinheiros. Nos demais horários de domingo, o intervalo será de 10 minutos em toda a linha.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos não vigora aos sábados, domingos e feriados.

Poupatempo

Todas as unidades do Poupatempo estarão fechadas nos dias 15 e 16. O atendimento à população retorna na segunda-feira, 18, no horário regular de cada posto.

Detran

Todos os postos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no Estado de São Paulo estarão fechados nos dias 15 e 16 de novembro, em função do feriado da Proclamação da República.

Procon-SP

As audiências, setor administrativo, ouvidoria, atendimento telefônico (151) e atendimento eletrônico do Procon-SP, não funcionarão. Os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera também serão interrompidos. O aplicativo funciona ininterruptamente para consultas e reclamações.

Shoppings

A maioria das lojas abrirá entre 14h e 20h. Praças de alimentação terão funcionamento normal das 11h às 23h.

Supermercados

A maioria dos supermercados e hipermercados funcionam normalmente na sexta, sábado e domingo.

Feiras e sacolões

Os mercados e sacolões da cidade de São Paulo terão o horário de funcionamento alterado nesta sexta-feira, 15. As feiras livres funcionam normalmente.

Parques e centros esportivos

Os parques administrados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) abrem normalmente. Todos os centros esportivos abrem normalmente.

Ruas abertas

Conforme Decreto 55684 de 2014, que regulamenta o funcionamento das Ruas de Lazer da cidade, as Ruas de Lazer funcionarão aos domingos e feriados, das 10h às 16h, sendo proibido nesse período o trânsito de veículos no local, exceto daqueles pertencentes aos moradores dos lotes vizinhos à área delimitada.

Cultura

Clique aqui e confira os horários de atendimento dos equipamentos culturais da cidade. Os planetários do Ibirapuera e do Carmo permanecerão abertos.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo informa que os hospitais, prontos-socorros, AMAs 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta, neste feriado. As unidades de AMAs 12h, que atendem de segunda à sábado, inclusive nos feriados e pontos facultativos, atenderão das 7h às 19h. As AMA/UBS Integradas funcionarão apenas com pronto atendimento, das 7h às 19h.

Educação

As Unidades Educacionais permanecem fechadas. Os Centros Educacionais Unificados (CEU) funcionam normalmente das 8h às 18h.

Ecopontos

As unidades funcionam de segunda a sábado das 6h às 22h e aos domingos e feriados das 6h às 18h.

Hospitais Veterinários

Os hospitais veterinários das zonas Norte e Leste não abrirão. As duas unidades voltarão às atividades normais na segunda-feira, 18, a partir das 5h45.

Animais silvestres

O Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), que fica dentro do Parque Anhanguera, estará aberto para o recebimento de animais das 8h às 12h e no plantão telefônico (3885-6669 e 3918-7192) das 8h às 16h.

No Parque Ibirapuera, a Divisão Técnica de Medicina Veterinária estará fechada. A remoção de animais silvestres encontrados pela população pode ser feita pelo atendimento da Guarda Civil Ambiental, acionada pelo telefone 153.

Assistência social

Os equipamentos de Assistência Social de Proteção Especial de Alta Complexidade: SAICAs, Centros de Acolhida, CPAS, ILPI, Núcleos de Serviço para a população em situação de rua estarão abertos.

Já os equipamentos de Assistência Social de Proteção Básica e Especial de Média Complexidade: CRAS, SAS, Centros POP, CREAS, entre outros, estarão fechados.

Trabalho

As 24 unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), administradas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, não prestarão serviços na sexta-feira.