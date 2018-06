Confira o que abre e fecha neste feriado do aniversário de SP

SÃO PAULO – O funcionamento de serviços públicos e privados será alterado nesta quinta-feira, 25, aniversário da capital paulista.

Saiba o que irá fechar neste feriado:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os Núcleos de Convivência para Adultos em Situação de Rua e Centros de Acolhida abrem normalmente neste feriado. Os Centros de Referência de Assistência Social permanecem fechados nesta quinta-feira.

BANCOS

As instituições financeira não irão abrir nesta quinta-feira. As contas de consumo e os boletos poderão ser pagos no próximo dia útil, sem a incidência de multas.

CARNAVAL

A escola de samba Gaviões da Fiel realiza ensaio técnico, nesta quinta-feira às 21h45, no Sambódromo do Anhembi. Na sexta-feira à noite, Leandro de Itaquera e Unidos do Peruche farão os ensaios. Nos dias seguintes, o Sambódromo irá receber outras escolas que também fazem ajustes técnicos para os desfiles do carnaval de SP.

CULTURA

Anitta e Paula Fernandes serão as principais atrações do aniversário de São Paulo. As cantoras se apresentarão no palco do Vale do Anhangabaú, o principal do evento. Paula abre os festejos ao meio-dia, e Anitta entra às 23h30. O local também vai contar com dois tributos: um a Rita Lee e outro ao inglês David Bowie. SAIBA MAIS

Banespão reabre sexta-feira para o público, após permanecer fechado por dois anos. O tradicional prédio no centro busca apresentar exposições artísticas e atividades esportivas atreladas à experiência da bela vista.

DETRAN

Todas as unidades permanecem fechadas nesta quinta-feira e voltam a funcionar normalmente na sexta-feira.

ELETROPAULO

O atendimento está suspenso nesta quinta-feira e volta ao normal na sexta-feira.

MERCADOS MUNIPAIS

Funcionam em horários diferenciados neste feriado. A maioria até o início da tarde. Alguns estarão fechados, como São Miguel e Santo Amaro.

Junto com o Aniversário de SP, o Mercado Municipal Paulistano comemora 85 anos nesta quinta-feira. Referência gastronômica e um dos pontos turísticos da cidade, o Mercadão terá uma programação especial de aniversário. O bolo comemorativo terá quase meia tonelada e reproduzirá o mapa da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (SMTE), a comemoração com samba e bolo vai acontecer a partir das 12h.

POUPATEMPO

Os postos de atendimento da capital paulista não funcionam nesta quinta-feira. O serviço volta a funcionar na sexta-feira.

PROCON

O serviço está suspenso nesta quinta-feira, feriado do aniversário da cidade de São Paulo.

SABESP

Não haverá expediente nesta quinta-feira. As agências comerciais da cidade voltam a funcionar na sexta-feira. A central de atendimento pelo 195 funcionará 24 horas para casos de emergência.

SAÚDE

A campanha de vacinação contra a febre amarela com doses fracionadas começa, nesta quinta-feira, em todo o Estado com horários estendidos em alguns postos de saúde do interior e unidades da capital funcionando mesmo no feriado de aniversário da cidade.

