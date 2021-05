Confira o que abre e fecha na capital paulista no feriado de 1º de maio; veja onde se vacinar

SÃO PAULO - Embora o feriado de 1º de maio, dia do trabalho, caia neste ano no sábado, quando não há atendimento bancário presencial, a população precisa ficar atenta a alguns serviços que costumam funcionar, mas que estarão em esquema especial.

Vale lembrar que o Estado de São Paulo permanece na "fase de transição" do Plano SP até 9 de maio. No entanto, apesar de o prazo do faseamento ter sido prorrogado por mais uma semana, a partir deste sábado, o horário de atendimento para serviço e comércio será ampliado, com permissão de funcionamento das 6h às 20h. Até esta sexta-feira, 30, o horário permitido é das 11h às 19h, respeitando a ocupação de 25% da capacidade total do estabelecimento.

Desde o fim de semana passado, São Paulo flexibilizou as aberturas da fase de transição, permitindo o atendimento presencial em bares e restaurantes, além da visita a parques públicos. Veja o que pode abrir na “fase de transição” em São Paulo.

O toque de recolher, no entanto, está mantido entre 20h e 5h para todo o Estado paulista.

Veja o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo no feriado de 1º de maio

Bancos

As instituições financeiras não abrem aos fins de semana. Além de se tratar de um feriado nacional, as agências não realizam atendimento presencial aos fins de semana.

As áreas de autoatendimento ficam disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Vacinação da covid-19

Algumas unidades de saúde abrem neste feriado para vacinação. Confira aqui os grupos prioritários.

Veja onde se vacinar na cidade de São Paulo:

AMAs/UBSs Integradas

Funcionam das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados. Veja aqui a lista com os endereços das unidades para vacinação da primeira e segunda dose de todos os grupos.

Imunização da gripe

A vacinação contra a Influenza não ocorre aos fins de semana.

Para Entender Vacinação contra covid: veja calendário atualizado em SP, Rio, Brasília, BH e outras 16 cidades Saiba também quem pode receber a vacina hoje contra o coronavírus em Curitiba, Campinas, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Santo André, Goiânia, Osasco, Florianópolis, Campo Grande, Manaus, Betim, Belém, Natal e São José dos Campos

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo afirma que os hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta.

As unidades AMA 12h, com atendimento de segunda a sábado, inclusive feriados e pontos facultativos, atenderão com aumento de assistência e ampliação de horário para o enfrentamento ao novo coronavírus, das 7h às 22h.

As AMA/UBS Integradas funcionarão apenas com pronto atendimento, na maioria das unidades das 7h às 22h. Confira aqui.

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que atendem 24h, funcionarão apenas com demandas internas, não estarão abertos ao público.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Ambulatórios de Especialidades (AE) e a Rede Municipal Especializada (RME) em doenças sexualmente transmissíveis (DST)/Aids, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, permanecerão fechados.

As AMA Especialidades e os Hospitais Dia, que abrem de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, estarão fechados.

Fundação Pró-Sangue

Posto Clínicas Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar - Cerqueira César Funcionará das 8 às 17h

Posto Regional de Osasco R. Ari Barroso, 355 - Presidente Altino Funcionará das 8h às 16h30

Posto Barueri R. Angela Mirella, 354 Térreo - Jd. Barueri Fechado neste sábado

Posto Mandaqui R. Voluntários da Pátria, 4227 - Mandaqui Fechado neste sábado

Posto Stella Maris R. Maria Cândida Pereira, 568 - Itapegica Fechado neste sábado

Posto Dante Pazzanese Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera Fechado neste sábado

Abastecimento

Os mercados e sacolões municipais, feiras livres e centrais de abastecimento estão autorizados a operar por tratarem de comércio alimentício e serem serviços essenciais para a população. Clique aqui para conferir mais informações.

Poupatempo

Neste sábado, o atendimento no Poupatempo será exclusivamente por meio dos canais digitais - portal, aplicativo Poupatempo Digital e totens. Com as 82 unidades em todo o Estado fechadas para o atendimento presencial, o cidadão terá à disposição mais de 130 opções online.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal para veículos de passeio vigora normalmente de segunda a sexta-feira, das 20h às 5h do dia seguinte, de acordo com o fim da placa, inclusive nos feriados. Vale lembrar que entre 20h desta sexta-feira e 5h da manhã de sábado estão proibidos de circular na cidade veículos com placas finais 9 e 0.

Transporte público

Neste sábado, os transportes metropolitanos vão operar com circulação reforçada. Apesar do feriado, os intervalos e a tabela horária de trens e ônibus será mantida como de um sábado comum.

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) - todas as linhas vão funcionar entre 4h da manhã e meia-noite com intervalos entre os trens equivalentes a um sábado comum.

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) - as linhas intermunicipais também vão funcionar com escala horária de sábado. Confira horários e itinerários .

. Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) - o Metrô vai operar com intervalos de um fim de semana comum durante toda a operação do sábado, entre 4h40 e meia noite nas linhas - 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha,4-Amarela, 5-Lilás e 15-Prata.

Ecopontos

O horário de funcionamento continua de segunda a sábado, das 6h às 20h, e aos domingos e feriados das 6h às 18h.

Parques

Os parques municipais estarão abertos das 6h às 18h. Além disso, o serviço do Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS) permanecerá ativo tanto no tratamento e reabilitação quanto no recebimento de animais pelos munícipes.

Hospitais veterinários

Os hospitais veterinários das zonas norte, leste e sul ficarão fechados no feriado. O atendimento retorna na segunda-feira, 3, com base nas medidas adotadas para reduzir as aglomerações e diminuir a cadeia de transmissão do coronavírus por meio do distanciamento social.

Feriados antecipados pela Prefeitura de São Paulo neste ano

A Prefeitura antecipou os feriados de Corpus Christi de 2021 e 2022, da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário da cidade de 2022 para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1° de abril de 2021.