Confira o que abre e fecha durante o feriado prolongado de seis dias em SP

SÃO PAULO - Em função do feriado prolongado de seis dias, que começa nesta quinta-feira, 15, (Proclamação da República) e vai até terça-feira, 20, (Consciência Negra), alguns serviços oferecidos à população terão horários diferenciados em São Paulo.

Os bancos estarão fechados nos dias 15 e 20. Na sexta-feira,16, e na segunda-feira,19, as agências bancárias funcionarão normalmente. As contas com vencimento marcados para os dias dos feriados poderão ser pagas no dia útil seguinte sem incidência de multa.

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso no período de 15 a 20 de novembro, inclusive para veículos pesados (caminhões), retomando à normalidade na quarta-feira, 21, a partir das 7h.

As ciclofaixas de lazer serão ativadas das 7h às 16h, nos feriados de quinta-feira e de terça-feira, e no domingo, 18.

O serviço de estacionamento rotativo, Zona Azul, irá operar conforme sinalização existente. Os horários de ativação estão dispostos nas placas de regulamentação de cada local.

Durante o feriado prolongado, os hospitais, Prontos-Socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas e 12 horas funcionarão normalmente em todos os dias.

Os parques administrados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) irão funcionar normalmente no feriado.

Nos dias dos feriados, tanto os mercados e sacolões municipais vão operar em horário diferenciado. As feiras livres funcionam como habitualmente.

Os Centros Esportivos estarão abertos funcionando em esquema de plantão de quinta-feira a terça-feira.

As unidades educacionais permanecem fechadas durante os feriados da Proclamação da República e Consciência Negra. Já os Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionam das 8h às 18h.

Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado das 6h às 22h e aos domingos e feriados das 6h às 18h.

As unidades do Hospital Veterinário administradas pela Prefeitura nas zonas Leste e Norte estarão fechadas na quinta-feira e na terça-feira. Apenas para urgências e emergências, a unidade da zona Leste atenderá na sexta-feira e na segunda-feira, das 7h às 12h.

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) estarão fechadas entre quinta-feira e domingo. Na próxima segunda-feira estarão abertos os postos nas cidades que não decretaram feriado municipal (ou decretaram ponto facultativo) em 20 de novembro e que anteciparam o recesso para o dia 16 deste mês. Na terça-feira, somente ficarão fechadas as unidades situadas em locais com feriado decretado.

O atendimento dos postos do Poupatempo da capital estará suspenso entre quinta-feira e terça-feira. Nas cidades que não instituíram o Dia da Consciência Negra ou que decretaram ponto facultativo, as unidades serão reabertas na próxima segunda-feira.

As agências dos Correios da cidade de São Paulo estarão fechadas nos feriados da Proclamação da República e Consciência Negra.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implanta a partir desta quarta-feira, 14, até quarta-feira, 21, a Operação Estrada para o feriado prolongado.

Segundo a CET, o objetivo da operação é garantir a segurança, fluidez do tráfego e a mobilidade de motoristas e pedestres, em razão do aumento no fluxo de veículos, especialmente nos acessos às rodovias.

Estima-se que aproximadamente 2 milhões de veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior do Estado.

A Companhia recomenda aos motoristas com destino às rodovias que evitem utilizar o sistema viário principal das 14h às 22h, desta quarta-feira, programando preferencialmente a viagem para depois das 22h.

Terminais Rodoviários

Os terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara, recebem operação especial para atender os passageiros que dão preferência às viagens rodoviárias durante o feriado prolongado.

Entre chegadas e partidas, os terminais rodoviários paulistanos estimam recepcionar 902 mil passageiros entre esta quarta-feira e a próxima quarta-feira, 21.

Segundo a Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários, a previsão indica 153 mil pessoas deixando São Paulo de ônibus entre os dias 14 e 15 de novembro. As cidades mais procuradas são Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Florianópolis, Curitiba e Belo Horizonte.

Trens

Os serviços Connect, viagens entre Brás e Aeroporto sem transferência na Linha 12-safira, e o Express Airport, viagens diretas entre Luz e Aeroporto sem paradas, funcionarão no feriado da Dia da Consciência Negra. Os horários de partida serão os mesmos dos dias úteis.

Operação Regular. Diariamente, os trens da Linha 13-Jade circulam, nos dias úteis, com intervalo de 20 minutos nos horários de maior movimento, entre 5h e 8h e entre 17h e 20h. Nos demais horários e dias da semana, em que há menor demanda de passageiros, o intervalo é de 30 minutos.

Connect. Durante a semana, as viagens do Connect sentido Aeroporto, em dias úteis são: 6h25, 7h05, 7h45, 18h05, 18h45 e 19h25. E, aos sábados, 6h25, 7h05 e 7h45. No sentido Brás são realizadas nos seguintes horários: 6h20, 7h, 7h40, 18h, 18h40 e 19h20. E, aos sábados, 6h20, 7h e 7h40. Portanto, o serviço funcionará nos dias 16, 17, 19 e no feriado facultativo do dia 20 de novembro.

Airport Express. Os horários de partida, da plataforma 5, da Estação da Luz, em dias úteis são: 10h, 12h, 14h, 16h e 22h. As partidas da Estação Aeroporto-Guarulhos, na plataforma 2, são: 9h, 11h, 13h, 15h e 21h. O Airport Express não opera aos sábados e domingos e o bilhete custa R$ 8,00. Portanto, o serviço funcionará nos dias 16, 19 e no feriado facultativo do dia 20 de novembro.

Metrô

A Linha 15-Prata ficará fechada nesta quinta-feira para testes. Os usuários desta linha serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), que circularão no trecho entre as estações Vila Prudente e Oratório.

Nas demais linhas operadas pelo Metrô, o funcionamento ocorrerá no horário habitual, com frota de trens ajustada para a demanda de um domingo comum

Na sexta-feira e no sábado, com exceção da Linha 15-Prata, todas as demais linhas do Metrô funcionarão em horário normal, com frota de trens adequada para um fim de semana comum.

No domingo, a Linha 15-Prata volta a atender o público normalmente. Nas demais linhas, também não haverá restrições operacionais.

Na segunda-feira, véspera de feriado, todas as linhas funcionarão no horário habitual, a partir das 4h40.

Na terça-feira, feriado do Dia da Consciência Negra, todas as linhas irão operar normalmente, atendendo aos usuários, a partir das 4h40, com frotas equivalentes a de um domingo comum.

Para atender os usuários que retornam para a capital paulista, na quarta-feira, 21, o Metrô antecipará o horário de abertura das estações nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda), integradas aos terminais rodoviários, e na Linha 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena).

Nessas três linhas, operadas pelo Metrô, as estações serão abertas às 4h. Na Linha 15-Prata, o horário de funcionamento do monotrilho não terá mudanças e as estações começam a atender os usuários no horário habitual, a partir das 4h40.