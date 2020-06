Confira como fazer o licenciamento digital do veículo no Estado de SP

SÃO PAULO - Desde o dia 8 de maio, os donos de veículos do Estado de São Paulo podem solicitar e imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pela internet, sem precisar sair de casa.

Leia Também Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

A mudança atende a Deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº180/19, que estabelece a substituição do CRLV em papel pela via eletrônica, chamada de Licenciamento Digital (CRLV-e).

O prazo determinado para a disponibilização do CRLV-e inicialmente era 30 de junho, mas foi antecipado para 8 de maio, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Após o pagamento da taxa de licenciamento no sistema bancário, o CRLV-e estará disponível para o download e para a impressão diretamente no portal do Detran.SP, no aplicativo 'Carteira Digital de Trânsito - CDT', disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS, e ainda no portal de serviços do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Desta forma, é possível realizar os licenciamentos de 2019 e 2020.

Se a pessoa fez o pagamento antes de 8 de maio, deve verificar aqui se o licenciamento já está disponível para impressão e download.

A impressão do documento do veículo pode ser feita em casa em uma impressora comum, no papel A4, em tinta preta, em página única, podendo ser apresentado em uma fiscalização de trânsito.

Para veículos oficiais ou com bloqueios, o licenciamento continua sendo presencial e deve ser solicitado em uma unidade do Detran.SP ou Poupatempo.

Para o CRLV-e ser emitido, o veículo precisa estar com todos os débitos vinculados quitados, além do pagamento em dia do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT).

Segundo o Detran.SP, as medidas adotadas "resguardam a saúde não só dos usuários, que não precisam se deslocar até uma unidade para solicitar/retirar o documento ou receber pelo Correios, mas também dos colaboradores do departamento".

A emissão do CRLV é realizada anualmente. Em 2020, a taxa é de R$ 93,87. O calendário mensal de licenciamento continua valendo normalmente. Confira todos os detalhes aqui.

Outras medidas

O Governo do Estado de São Paulo lançou em 6 de maio o aplicativo Poupatempo Digital, para oferecer mais de 60 serviços públicos de forma gratuita e online à população. A ferramenta está disponível no Google Play e na AppStore e requer cadastro no LoginSP (autenticador único do Estado), que pode ser feito dentro do próprio app.

Serviços como renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acompanhamento da emissão de RG e obtenção de carteira de trabalho e seguro desemprego agora são realizados exclusivamente no aplicativo.