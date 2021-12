Confira como está a situação nas estradas que cruzam São Paulo nesta véspera de Natal

SÃ PAULO - O motorista que deixa a capital paulista no início da tarde desta sexta-feira, 24, véspera de Natal, encontra boas condições de tráfego. Para evitar congestionamentos ao longo do dia, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) orienta que os motoristas evitem os horários de maior movimento. O trânsito deve ser mais intenso entre 15h às 19h. Já no sábado, 25, entre 8h e 13h. Na segunda-feira, 27, a previsão é das 12h às 20h.

Segundo previsão das concessionárias, quase 13 milhões de veículos devem circular pelas principais ligações rodoviárias entre a capital, o interior e o litoral de São Paulo no período do Natal ao Ano Novo.

Leia Também Estradas de SP devem receber 13 milhões de carros; trânsito será fiscalizado por drones

Depois de acidente que interditou uma faixa na manhã desta sexta-feira, a rodovia Régis Bittencourt já apresenta tráfego normalizado.

As rodovias Anhanguera e Bandeirantes também estão com movimento livre, segundo a concessionária Autoban.

Neste momento, o sistema Anchieta-Imigrantes, que deve receber ao menos 1,1 milhão de carros entre o Natal e o réveillon, também apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto também têm boas condições em ambos os sentidos, segundo a Ecopistas.

Com expectativa de receber 1,4 milhão de veículos entre Natal e ano novo, a rodovia Presidente Dutra não registra pontos de parada na manhã desta sexta-feira.

O tráfego também segue normal pelas rodovias Castelo Branco e Raposa Tavares, administradas pela Viaoeste.

A rodovia Fernão Dias também não registra pontos de parada nos dois sentidos da via.

Temperatura

Depois da chuva que atingiu diversos pontos da capital paulista, o tempo começou a melhorar na cidade. A temperatura varia entre 16º C e 24º C. A previsão é de tarde com sol e diminuição de nuvens.

Com pistas molhadas, as concessionárias orientam que os motoristas dirijam com bastante cautela para evitar acidentes.