Confira a situação das estradas de SP na manhã desta terça-feira

SÃO PAULO - A rodovia Castelo Branco apresentava lentidão na manhã desta terça-feira, 16, por volta das 10h. Segundo a Via Oeste, o motivo é o excesso de veículos na chegada de São Paulo.

A pista sul da rodovia Anchieta está bloqueada para obras. A descida ocorre pela pista norte operacional. A subida para a capital paulista é feita somente pelo trecho de Serra da Imigrantes.

Ainda de acordo com a Ecovias, a rodovia Anchieta está com tráfego moroso entre o km 13 e o km 10, devido ao excesso de veículos na chegada a São Paulo.

Tráfego normalizado no sentido SP da rodovia Ayrton Senna. A rodovia Hélio Smidt voltou a ter lentidão em direção ao Aeroporto, por reflexo de congestionamento no trecho urbano. — Ecopistas (@ecopistas) 16 de janeiro de 2018

A rodovia dos Bandeirantes também apresenta lentidão, no sentido da capital paulista, por causa do excesso de veículos nas Marginais do Tietê e Pinheiros.

No sentido São Paulo, permanece lentidão entre o km 89 ao km 90 (Guarulhos), devido ao fluxo intenso de veículos — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) 16 de janeiro de 2018

A Autopista Régis Bittencourt informa que o tráfego segue normal pela rodovia nos dois sentidos.