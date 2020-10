Confira a situação nas principais estradas paulistas neste feriado de 12 de outubro

SÃO PAULO - Motorista que retorna para a capital paulista começa a enfrentar lentidão nas principais rodovias que cruzam o Estado de São Paulo nesta segunda-feira de feriado, 12, dia de Nossa Senhora Aparecida.

O tráfego permanece lento na Rodovia Régis Bittencourt no km 299,5, em São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo, no sentido da capital paulista, devido a acidente que interdita as faixas da direita e central.

Leia Também Concessionária que administra a Dutra fala em redução de 70% do fluxo em relação ao ano passado

Segundo a concessionária, o movimento flui apenas pela faixa da esquerda na região.

Na Rodovia dos Imigrantes, o motorista enfrenta lentidão entre o km 56 e o km 46, no sentido de São Paulo, em razão do excesso de veículos. Tráfego também permanece intenso em todo o trecho de serra, neste momento.

Segundo a Ecovias, a pista sul da Imigrantes foi bloqueada na serra para inversão de mão de direção e implantação da Operação Subida (2X8), sendo a descida somente pela pista sul da Anchieta.

Na Rio-Santos, há pontos de lentidão, no sentido de São Sebastião.

Já as rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz apresentam boas condições neste momento.

Situação permanece tranquila também nas rodovias Fernão Dias, Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

Com pandemia e programação totalmente online para comemorar o dia da Padroeira, a rodovia Presidente Dutra, utilizada por milhares de romeiros todos os anos, está com movimento livre neste momento.

As grandes romarias que costumam sair de diversas partes do País por ônibus e a pé, lotando Aparecida, deram vez aos ciclistas que ocuparam parte do imenso pátio na área de estacionamento. Por conta do novo coronavírus, as missas estão fechadas aos devotos.

Serviço:

Horários de missa

Segunda-feira: 7h Missa das Crianças, 9h Missa Solene e 18h Missa de Encerramento.

As missas podem ser assistidas pelo endereço.

Horários reduzidos para visitação: