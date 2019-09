Condomínio de prefeito de São Bernardo é alvo de arrastão

SÃO PAULO - O condomínio onde mora o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), na Grande São Paulo, foi alvo de um arrastão na manhã desta quarta-feira, 11. A Polícia Civil investiga a ocorrência e, até o momento, ninguém foi preso.

O prédio invadido pela quadrilha fica no bairro Chácara Inglesa, área residencial e de alto padrão de São Bernardo. O apartamento de Morando não chegou a ser invadido.

No Facebook, o prefeito de São Bernardo publicou um vídeo sobre a ocorrência e afirmou que o prejuízo no condomínio foi "material". "Quero tranquilizar a todos. Eu, minha família e meus vizinhos estamos bem", postou. "Alguns moradores tiveram perdas materiais e, isso lamentamos, mas é vida que segue."

Morando escreveu, ainda, que o episódio estaria sendo explorado por adversário políticos. Nesta quarta, a Polícia Federal pediu o afastamento do prefeito em operação que investiga crimes de corrupção e fraude em licitação e execução de contratos - o que não tem relação com roubo no prédio. Morando nega irregularidades.

"A velha política aproveita para fazer fake news ao invés de prestar solidariedade", disse. "Estão tentando enganar as pessoas, dizendo que a polícia está em casa. É mentira. A polícia está lá nos defendendo, apurando e procurando os criminosos."

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que o caso é investigado pelo 1.º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Os criminosos ainda não foram identificados.

"A equipe policial realiza diligências em busca de elementos que auxiliem na identificação da autoria", disse a pasta. "Testemunhas serão chamadas para prestarem depoimento."