Condomínio de luxo sofre arrastão no Morumbi

Uma quadrilha com cerca de 10 homens realizou, por volta das 22 horas de terça-feira, um arrastão EM um condomínio de luxo de residências, no bairro do Morumbi, na zona sul. O local fica a 300 metros do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Até o início da madrugada desta quarta-feira, nenhuma das vítimas compareceu ao 34º Distrito Policial, de Vila Sônia, para registrar boletim de ocorrência. Segundo a polícia, a quadrilha dominou os funcionários da portaria e invadiu as casas, rendendo os moradores de pelo menos 10 imóveis. Após recolher dinheiro, jóias, aparelhos eletrônicos e outros objetos de valor, os ladrões fugiram, levando dois veículos. Até o momento, nenhum dos criminosos foi detido. Reincidência Esta é a segunda invasão do tipo realizada por uma quadrilha em pouco mais de um mês na mesma região. Em 13 de junho, outro bando, fortemente armado, dominou um funcionário na portaria de outro condomínio, na Rua Grumete Sandoval Santos, a 200 metros do Palácio do Governo. Na ocasião, armados de pistolas e metralhadoras e alguns deles encapuzados, os bandidos invadiram cerca de 15 residências. A quadrilha permaneceu no condomínio por duas horas e meia, recolhendo tudo o que podia das casas. O caso continua sendo investigado e ninguém foi preso.