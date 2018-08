Condephaat aprova tombamento provisório de imóveis históricos de Casa Branca (SP)

SÃO PAULO - O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) aprovou a abertura do estudo de tombamento do conjunto urbano do município de Casa Branca, na região norte do Estado. Com a decisão, imóveis da parte histórica do local estão provisoriamente tombados até a conclusão dos estudos e aprovação definitiva do conselho.

Até o momento, apenas a Escola Normal de Casa Branca, datada de 1933, é tombada em âmbito estadual. Projetado em 1919 e inaugurado em 1933, o imóvel fica localizado na Praça Doutor Carvalho, onde estão outros imóveis do início do século XX. Na área envoltória da escola, novas construções não podem ter mais de 12 metros.

Em 2017, a Prefeitura de Casa Branca lançou um roteiro turístico para visitantes do centro histórico do município, área que abrange principalmente o bairro Jardim Paulista. Dentre os imóveis, estão sobrados e casarões da época cafeeira, com diferentes estilos arquitetônicos.