Compadre Washington sofre assalto após a Virada Cultural, fica ferido e é internado

SÃO PAULO - O cantor Compadre Washington, 54 anos, um dos vocalistas do É o Tchan!, sofreu um ferimento na cabeça após um assalto na madrugada desta segunda-feira, 20, na Rua da Consolação, no centro de São Paulo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, até o fim da manhã, permancia internado no Hospital das Clínicas, no centro da cidade. A assessoria de imprensa do hospital diz que ele está em observação no pronto-socorro, e que seu quadro é estável.

Outra pessoa ferida após o término da Virada foi um italiano, de 28 anos, esfaqueado por um grupo com travestis na Rua Vieira de Carvalho, na República. A polícia prendeu quatro suspeitos.

No caso de Compadre Washington, o assalto ocorreu às 2h20, segundo a Polícia Civil. O músico havia participado, com seu grupo, de um show no palco Brega da Virada Cultural deste ano, que havia terminado às 18h.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que o cantor estava com um casal quando foram abordados por quatro pessaos, dois homens e duas mulheres, que disseram estar armados e anunciaram o assalto. Uma dessas pessaos empurrou Compadre Washington, que caiu e bateu a cabeça. Todos os criminosos conseguiram fugir da Polícia Militar, que chegou na Consolação depois de o cantor já ter sido socorrido.

O caso foi registrado como tentativa de roubo no 78º Distrito Policial (Jardins).