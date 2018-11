Comitiva da CPI fará diligência em Centro Tecnológico da TAM

A CPI da Crise Aérea da Câmara dos Deputados aprovou nesta sexta-feira, 20, a formação de uma comitiva que irá avaliar os trabalhos de manutenção de aeronaves no Centro Tecnológico da companhia aérea TAM, em São Carlos (SP). Veja Também Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 A decisão é mais uma medida que vem no encalço do acidente com o Vôo 3054 da TAM, na última terça-feira. A intenção do vice-presidente da CPI, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), é que essa visita seja feita no início da próxima semana. No entanto, os deputados não chegaram a um consenso sobre a data ou a forma de transporte - avião de carreira ou solicitação de aeronave da FAB. Também para a semana que vem foram aprovados requerimentos para ouvir os depoimentos do vice-presidente técnico da TAM, Ruy Amparo, e do diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Milton Zuanazzi, provavelmente na terça e quarta-feira, respectivamente. A convocação do presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, também foi aprovada, mas a data será definida apenas quando a degravação da caixa-preta do Airbus A-320 estiver pronta.