Comerciante tem seis passagens por receptação Morador de um prédio de classe média na zona norte de São Paulo, Silva vivia sozinho na cidade. A família dele estaria atualmente na Paraíba. O comerciante tem seis passagens criminais por receptação e atua no ramo de compra e venda de joias há 30 anos. As informações foram apuradas pelo Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic). Silva afirmou aos policiais que apenas comprava e vendia as peças e não fazia perguntas sobre a origem delas.