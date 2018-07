Com protesto, rodovia Régis Bittencourt apresenta lentidão de 11 km

SÃO PAULO - Um protesto realizado nos dois sentidos da rodovia Régis Bittencourt (BR 116) na manhã desta sexta-feira, 20, está causando tráfego lento em um trecho de 11 km da via.

Segundo boletim em tempo real da concessionária Arteris, há lentidão entre o km 278 e o km 280, no sentido sul, trecho localizado no município de Embu das Artes. No trecho norte, o tráfego está congestionado do km 289, em Itapecerica da Serra, até o km 280, na região de Embu das Artes.

A concessionária informou ainda que é o quarto dia seguido de manifestações no local e que o ato seria realizado por um grupo que se autointitula intervencionista, que pede reforma nos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa de cada rolamento está ocupada em cada sentido da via. O trânsito de veículos é realizado por duas faixas no sentido Paraná e por uma no sentido São Paulo.