Com hospitais lotados, Araraquara decide prorrogar lockdown e pede ajuda ao Exército

A prefeitura de Araraquara, no interior paulista, prorrogou por mais 78 horas o lockdown, adotado para frear a transmissão do coronavírus. A restrição terminaria nesta terça-feira, 23. Com isso, cidadãos e veículos estão proibidos de circular pelas ruas, exceto em casos de emergência. O município também pediu ajuda ao Exército no combate à covid-19.

Araraquara registrou mais seis mortes na segunda-feira, 22, totalizando 177 óbitos desde o início da pandemia. Em boletim extraordinário, na manhã desta terça, foram informados 190 novos casos positivos, chegando a 13.683 infectados. A cidade voltou a registrar 100% de ocupação de leitos de UTI.

O município confirmou 12 pacientes com a variante amazônica do coronavírus e há outros casos em investigação. A prefeitura estendeu até as 20 horas o atendimento em unidades de saúde.

Desde a tarde do domingo, quando o lockdown foi adotado, 91 pessoas foram autuadas por sair de casa sem necessidade. Elas poderão recorrer da multa de R$ 120,58 por infração. Pelas regras do lockdown, até supermercados devem fechar as portas - ficam abertas farmácias e unidades de saúde. Conforme o Estadão revelou, a gestão João Doria (PSDB) também planeja um lockdown noturno no Estado.

Militares dão apoio à fiscalização e ajudam a sanitizar postos de saúde

Uma equipe do 13.o Regimento de Cavalaria Mecanizada (13.o RCMec), sediado em Pirassununga, circula pelas ruas da cidade em apoio às ações de fiscalização do lockdown. A equipe, de cerca de 30 militares, também iniciou a sanitização de unidades de saúde locais.

O Exército informou ter atendido ao pedido da Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública e da Defesa Civil Municipal. “Em cooperação com diversos órgãos e agências governamentais nas áreas de saúde e da segurança pública, (o Exército) segue cooperando para a prevenção e o controle da covid-19 no país, em cumprimento à determinação do Presidente da República”, disse o Exército, em nota.

A tropa permanece na cidade até domingo, 28. As equipes já iniciaram a sanitização com hipoclorito de sódio a 1% nas partes externas e com ozônio aquoso nos ambientes internos das unidades de saúde. Serão desinfetadas quatro unidades de pronto atendimento, além do terminal rodoviário de passageiros e do terminal central de integração. Está prevista a aplicação da substância em locais públicos com grande circulação de pessoas.

Os militares não devem participar de barreiras, mas podem colaborar na orientação dos moradores sobre as regras do lockdown. “Essa colaboração do Exército no combate ao coronavírus em nossa cidade já aconteceu no ano passado e é de extrema importância, principalmente nesse momento de agravamento da pandemia”, disse o secretário municipal da Segurança Pública, João Alberto Nogueira.