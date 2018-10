Com 12 toneladas de lixo recolhidas, Avenida Paulista terá 80 lixeiras extras aos domingos

SÃO PAULO - A Avenida Paulista terá 80 lixeiras extras aos domingos, dia em que a via fica fechada aos veículos e aberta somente a pedestres e ciclistas. A medida foi anunciada neste domingo, 21, pela Prefeitura de São Paulo diante do grande volume de resíduos recolhidos da avenida principalmente aos fins de semana.

Segundo a administração municipal, quatro toneladas de lixo de varrição são retiradas da Paulista todos os dias e, aos domingos, esse número triplica, chegando a 12 toneladas.

Para chamar a atenção dos frequentadores da avenida, as novas lixeiras foram adesivadas com mensagens bem-humoradas, como "Lixo no chão me corta o coração" e "Ninguém merece sentir aquele vazio interior". Também foram distribuídos bottons com imagens da campanha.

A avenida já conta com 120 lixeiras fixas. Os recipientes extras serão instalados no trecho entre a Rua Bela Cintra e a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, área onde a campanha foi realizada.

A ação foi feita em parceria com a empresa Inova e contou com a presença do prefeito Bruno Covas (PSDB), além de três atores que interagiram e convidaram os cidadãos a participar do movimento.