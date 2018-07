Com 117 km, capital registra maior lentidão do ano pela manhã

A chuva fraca que caiu por toda a cidade na manhã desta quinta-feira, 12, contribuiu para o aumento do índice de congestionamento nesta manhã, segundo a CET. Com isso, a cidade bateu o recorde de trânsito do ano, quando marcou 117 km de lentidão às 9h30. Às 9 horas, a capital registrou a terceira maior marca de 2009: 116 km. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Antes, o recorde havia sido batido no dia 9 de fevereiro, quando a CET registrou 116 km de trânsito lento. Por conta das chuvas, a capital registrava um ponto de alagamento transitável, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O ponto estava localizado na Rua Romão Gomes, junto à Avenida Valdemar Ferreira, na zona oeste da cidade. Piores trechos congestionados - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 km de lentidão, da saída da Castelo até a Ponte Cidade Jardim; - Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 7 km de lentidão, da Ponte Freguesia do Ó até a Castelo. Texto ampliado às 9h58 para acréscimo de informações.