Colombiano é preso por furtar 58 celulares em blocos de SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado, 2, um colombiano com 58 aparelhos de telefone celular furtados de foliões em blocos de carnaval em Pinheiros e Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma jovem que teve seu aparelho furtado durante um bloco verificou a localização do telefone e avisou a polícia, que foi até o endereço indicado.

Harold Bernardo Ramires Caguá, de 35 anos, foi abordado quando dirigia um Hyundai I30. Dentro de seu veículo estava o celular da vítima e outros 57 aparelhos. A SSP informou que ele confessou os furtos e foi preso em flagrante.

Segundo a SSP, outras vítimas comparecerem à delegacia e reconheceram seus objetos furtados. Demais celulares que não foram identificados pelas vítimas permanecem apreendidos. O caso foi registrado no 14ºDP como receptação de celulares.