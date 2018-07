Colisão deixa cinco mortos no interior de SP

FRANCA - Um acidente entre dois carros no fim da tarde desta segunda-feira, 9, deixou cinco pessoas mortas e três feridas na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP - 310), em General Salgado (SP). Os veículos bateram de frente. Por se tratar de uma pista simples, a suspeita é de que um dos carros tenha feito uma ultrapassagem indevida.

As vítimas começaram a ser veladas na manhã desta terça-feira, 10. Três delas estavam em um mesmo veículo, um Gol. São elas: Luiz Paulo Amaral do Nascimento, de 18 anos, João Otávio Araújo Ribeiro, 17, e Ítalo Magno Filadeufo, 18.

No outro carro, um Ford Fiesta, estavam cinco pessoas. As vítimas fatais são: Fátima Cardoso, de 54 anos, e Afonso Cardoso, de 73. Os outros três ocupantes do carro estão internados, entre eles uma mulher grávida de cinco meses. As vítimas foram socorridas para hospitais de Araçatuba e São José do Rio Preto .

Peritos estiveram no local, perto do distrito de São Luís do Japiúba, e as causas do acidente serão investigadas pela polícia. Os três jovens que morreram são da cidade de General Salgado. A prefeitura decretou luto de três dias a partir desta terça-feira.