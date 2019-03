Colisão de carro com cabine de pedágio deixa 1 morto e 3 feridos na Anhanguera

SOROCABA – Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, uma delas em estado grave, depois que o carro em que viajavam colidiu com a mureta que separa as cabines de uma praça de pedágio, no km 26 da Rodovia Anhanguera, na região de Perus, em São Paulo, na manhã deste sábado, 30. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do veículo se aproximou do pedágio em alta velocidade e não conseguiu evitar a colisão. O automóvel ficou destruído. A praça de pedágio sofreu interdição parcial para o atendimento às vítimas.

Segundo a concessionária Autoban, que administra a rodovia, o acidente aconteceu entre os corredores das cabines de cobrança automática, o Sem Parar, na pista sentido capital. Com o impacto, um passageiro do automóvel que viajava no banco da frente acabou morrendo na hora. O condutor do veículo, com ferimentos graves, foi levado para o Hospital São Vicente, em Jundiaí. Outras duas pessoas que viajavam no banco de trás tiveram ferimentos leves e foram atendidas no Hospital de Polvilho, em Cajamar. A identidade das vítimas não foi divulgada.

No início da tarde, as duas cabines de cobrança automática onde o carro bateu ainda estavam interditadas para o trabalho da perícia. Os veículos que passariam sem parar estavam sendo desviados para as cabines de cobrança manual, mas não havia congestionamento. Segundo a concessionária, a colisão do automóvel não causou danos significativos às cabines, que voltariam a operar assim que a perícia fosse concluída. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.