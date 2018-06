Claudia Leitte interrompe show de bloco para dar bronca em foliões: 'Se respeitem, estou de olho'

A cantora Claudia Leitte agita a avenida 23 de Maio, no centro de São Paulo, neste sábado de pós-carnaval, 17, com o bloco Largadinho.

Os foliões ocuparam as duas faixas da avenida entre os viadutos Santa generosa e Bernardino de Campos. A cantora também cantou músicas de axé dos anos 90 e 2000, como da banda é o Tchan. O bloco começou a se apresentar as 14h20 com suas músicas mais famosas.

O clima na avenida era tranquilo no início da tarde deste sábado. Houve princípio de confusão próximo ao trio elétrico, com foliões que tentaram ultrapassar o cordão de segurança e eram impedidos pelos seguranças do bloco.

A cantora parou uma música para chamar a atenção de um grupo de quatro homens que estava empurrando mulheres. "Eu estou em São Paulo, essa cidade do respeito. Vocês têm que pensar 'essa é a minha cidade', se respeitem, não empurrem ninguém. Eu estou de olho em vocês", disse apontando para o grupo.

Os foliões reclamaram novamente da ausência de policiais na avenida 23 de Maio. Uma base comunitária móvel está na via, mas não havia policiais circulando pelo local.

Um rapaz empurrou uma mulher que estava em cima das placas de concreto no centro da avenida. Outros foliões a protegeram e agrediram o homem. Os seguranças do bloco dispersaram a confusão.