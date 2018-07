Cinco perguntas para...

Ouvidora da Câmara Municipal de São Paulo

1. Por que foi criada a Ouvidoria da Câmara?

A Ouvidoria iniciou o atendimento em março de 2011 e atua como um canal de comunicação com o cidadão e a Câmara, com a finalidade de compartilhar informações e colaborar com a transparência das ações.

2. Quantos cidadãos já procuraram?

Foram 5.963 atendimentos. Desses, foram solucionados 4.450 casos, ou 74,62% da demanda. Os outros acionamentos foram encaminhados (quando a demanda é externa), considerado improcedentes (36) ou encerrados.

3. Quais são as reclamações e sugestões mais recorrentes?

As demandas registradas estão diretamente relacionadas às pautas de discussões da Câmara. Mas há registro de gradativo aumento das sugestões de projetos de lei.

4. E em relação às demandas externas?

A expressiva maioria está relacionada às atividades da Prefeitura, com destaque para assistência social, transporte, bilhete único, vagas em creches e serviços de zeladoria.

5. Como contactar a Ouvidoria?

Pelo número 0800-322-6272 ou pelo e-mail ouvidoria@camara.sp.gov.br. Há também o site da Ouvidoria no portal da Câmara (www.camara.sp.gov.br) e atendimentos pessoais na própria Casa.