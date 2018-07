Cinco crianças são detidas após atacar motoristas e loja na região dos Jardins

SÃO PAULO - Cinco crianças, com idades entre 7 e 12 anos, foram detidas, no final da noite de quarta-feira, 31, quando atacavam motoristas na esquina da Avenida São Gabriel com a Avenida Nove de Julho, na região dos Jardins, na zona sul de São Paulo.

PMs da 3ª Companhia do 23º Batalhão foram acionados pelos motoristas e por funcionários de um posto de combustível, cuja loja de conveniência também havia sido alvo do grupo, que realizou as ações desarmado. São três meninas e dois meninos. Com os cinco, os policiais apreenderam apenas um par de tênis. Até as 5h30 desta manhã de quinta-feira, 1, as crianças esperavam no 14º Distrito Policial, de Pinheiros, por representantes do Conselho Tutelar.

Pinheiros. Na mesma delegacia, um casal de alemães registrou uma tentativa de furto ocorrida no início da madrugada desta quinta-feira. Policiais militares, em patrulhamento pela Rua Cardeal Arcoverde, flagraram dois homens tentando levar um veículo Gol das vítimas, que haviam acabado de assistir a uma apresentação de jazz na região de Pinheiros.

Um dos dois bandidos, segundo a PM, iria fugir em um Fiat Pálio, que também foi apreendido. Com os criminosos, os policiais apreenderam um transponder, aparelho com o qual os bandidos iriam decodificar o sistema de ignição do veículo e conseguir, assim, ligá-lo.