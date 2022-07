Cidade de SP tem julho mais quente desde 1984, mas frente fria derruba temperaturas na sexta

O mês de julho geralmente é um dos mais frios do ano, mas, para a população de São Paulo, tem sido um inverno atípico. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade vive, até o momento, seu mês de julho mais quente desde 1984.

Nesta terça-feira, 26, os termômetros chegaram a marcar 26ºC. Para fins de comparação, no mesmo período do ano passado, a capital registrou um recorde de frio com temperatura de 4,7ºC, de acordo com dados coletados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

A situação muda um pouco com a chegada do final da semana. Uma frente fria vinda da Argentina passa pelo Sul do país e, na sexta-feira, 29, uma massa de ar frio traz chuva e deve fazer as temperaturas caírem. Mas o frio dura pouco: depois de sábado, que tem mínima prevista de 7ºC e máxima de 19ºC, elas voltam a subir.

Além do calor, São Paulo tem sofrido com a baixa umidade do ar. Durante a semana, a predominância de uma massa de ar seco dificulta a formação das nuvens de chuva, mantendo as condições para o tempo seco.